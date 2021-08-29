Messi, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Lionel Messi, PSG’nin Reims’i mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Paris Saint-Germain taraftarlarının heyecanla beklediği olay sonunda gerçekleşti. Reims deplasmanında maça yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 66. dakikada Neymar’ın yerine oyuna girdi.

Arjantinli yıldız, kariyerinde ilk kez Barcelona dışında bir kulüp takımının formasıyla resmi maça çıktı.

Barcelona’nın ekonomik sorunlar nedeniyle yeni sözleşme öneremediği Messi, PSG’den gelen teklifi kabul ederek transfer döneminin en önemli imzasını atmıştı.

Neymar'ın yerine girdi

Adı günlerdir Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, ilk yarıda attığı golle PSG’yi skorda öne taşıdı. İkinci yarıda da sahneye çıkan Fransız forvet, Messi oyuna girmeden dakikalar önce farkı ikiye çıkardı.

Barcelona’da da bir dönem beraber forma giydiği Neymar’ın yerine sahaya alınan Messi, sahada kaldığı sürede sakin bir maç geçirdi.İleri uçtaki Mbappe’nin arkasında, 10 numara pozisyonunda görev yapan Messi’nin Fransız oyuncuyla uyumu dikkat çekti.

Pochettino'nun beklentisi büyük

Maçın ardından Amazon Prime’a konuşan PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino, Messi’yi PSG formasıyla sahada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Henüz en iyi formunda değil, ama antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Milli maç arasından sonra daha iyi olacaktır. Ondan en iyisini bekliyoruz.”

Bekleyiş sona erdi

Ağustos ayı başında 21 yıllık Barcelona serüvenine nokta koyan Messi, PSG ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Arjantinliyi PSG formasıyla izlemek isteyen futbolseverlerin bir süre beklemesi gerekti. Transferden önce yaklaşık bir ay futboldan uzak kalan Messi, Arjantin’le kazandığı Copa America şampiyonluğunun ardından uzun bir tatile çıkmıştı.

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