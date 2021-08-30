PSG Teknik Direktörü Pochettino: Kylian Mbappe bizim

Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'ye dair hala umudunu koruyor ve futbol endüstrisinin dedikodulara her zaman açık olduğunu söylüyor.

Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı iddialarına karşı Mauricio Pochettino sadece var olan gerçeklere inanmak istiyor.

2018'de Monaco'dan 145 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe transfer dönemi kapanmadan Real Madrid forması giyebilir.

Paris ekibiyle sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eren Fransız golcü, Ligue 1'in 4. haftasında Reims karşısında 2 gol bularak takımına galibiyeti getirdi.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Reims karşılaşmasının ardından Amazon Prime'a konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino şu ifadeleri kullandı:

"Kylian Mbappe bizim oyuncumuz, biliyorsunuz futbol endüstrisi her zaman dedikodularla dolu.

Başkanımız ve Leonardo açık sözlü insanlar. Kylian şu an bizimle. Onunla çok mutluyum, dünyanın en iyi oyuncularından biri"

Mauricio Pochettino maçın ardından katıldığı basın toplantısında ise Mbappe hakkında konuşmak istemedi:

"Başkan ve sportif direktör konuştular. Bu konu hakkında benim söyleyecek bir şeyim yok."

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Mbappe, Madrid için uzun vadeli bir hedef olsa da, İspanyol devi, Lionel Messi'nin PSG'ye geçişinin ardından girişimlerini hızlandırdı.

Goal'ün bilgisine göre; Real Madrid, Fransız forvet için 170 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona eren Mbappe için bu teklif cazip bir rakam.

Alvaro Odriozola'nın Fiorentina'ya kiralanmasının ardından, Eden Hazard da yüksek transfer ücretini finanse etmek için satışa çıkarıldı.

PSG teknik patronu Mauricio Pochettino ise yıldız forvetinin takımda kalarak Neymar ve Messi ile göz alıcı performans sergileyeceğine dair umutlarını sürdürüyor.

Reims maçından önce basın toplantısında konuşan Arjantinli menajer, Mbappe'nin geleceği hakkında sorulan soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Mbappe bana PSG'den ayrılmak istediğini söylemedi"

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