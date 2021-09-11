Solskjaer: Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye asla gitmeyecekti

Portekizli yıldız, Manchester United'a transfer olmadan önce neredeyse Kırmızı Şeytanlar'ın sıkı rakibine imza atıyordu.

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo'nun bu yaz Manchester City'ye asla imza atmayacağını söylüyor.

Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes transfer döneminde birçok kulüple görüştü ve Manchester City, Portekizli yıldızın favori güzergâhıydı.

Ronaldo'nun City'ye katılma ihtimali Manchester United taraftarlarını oldukça üzdü ancak Solskjaer böyle bir olasılık olduğunu kabul etmiyor.

Ole Gunnar Solskjaer ne söyledi?

Cristiano Ronaldo, Newcastle United karşısında Old Trafford'da ikinci sayfasını açmaya hazırlanırken Norveçli menajere, Portekizli yıldızın City'ye gitme ihtimalinin "korkutucu" olup olmadığı soruldu:

Solskjaer ise, "Böyle bir ihtimal olduğunu sanmıyorum." diye yanıtladı.

Ronaldo'nun City'ye katılmasının bir ihtimal olup olmadığına değinen Norveçli, "Sanmıyorum" dedi.

Neler yaşandı?

Jorge Mendes, Juventus'tan ayrılmak isteyen Ronaldo için yaz boyunca çeşitli kulüplerle görüşmelerde bulundu.

Bu yaz City'nin hedefi Harry Kane'i transfer etmekti. Tottenham'lı oyuncu kulübünde kalma niyetini açıklayınca City, Ronaldo'yu transfer etme olasılığına döndü.

Ancak, devam eden görüşmelerle birlikte Manchester United devreye girdi ve Sir Alex Ferguson, eski oyuncusuyla Old Trafford'a dönmesi için temasa geçti. Birkaç saat içinde, Ronaldo ile Kırmızı Şeytanlar el sıkıştı.

Ronaldo, Manchester United'da penaltı kullanacak mı?

Bruno Fernandes, Manchester United'ın penaltı vuruşları için favorisi ama Ronaldo'nun gelişinin ardından Fernandes takım arkadaşı için bundan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

Solskjaer, "Bu sorunun geleceğini biliyordum ve elbette ikisiyle konuştum" dedi.

"Penaltıyı kullandırmak için hayatım pahasına güvenebileceğim iki oyuncumuz var ve bu, harika bir durum.

Bunu nasıl çözeceğimizi genel ve maç öncesi yaptığımız konuşmalardan anlayacaklar. Ne olacağı benim kararım olacak. İkisi de atmaya devam edecek. "

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