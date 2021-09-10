Hollanda - Türkiye maçı Jürgen Klopp'u korkuttu: Virgil van Dijk'ı aradım

Liverpool'un menajeri, Hollanda - Türkiye maçının ardından Virgil van Dijk'tan bir video istediğini söylüyor.

Alman menajer, milli takım görevindeki oyuncusu Virgil van Dijk'ın sağlığından endişe ettiğini söylerken Hollandalı yıldızın kendisini korkuttuğunu anlatıyor.

Hollanda'nın A Milli Takımı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında Liverpoollu oyuncu Virgil van Dijk bir sakatlık yaşadı.

Jürgen Klopp, daha önce çapraz bağ yırtığından dolayı 255 gün sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki oyuncusu için konuya hemen el attı.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Liverpool'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, Hollanda - Türkiye maçının ardından Virgil van Dijk'ı aradığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi:

"Virgil'in yaşadığı durum, benim için korkutucu bir olaydı. Nedenini tahmin edebilirsiniz.

Maçtan sonra ona, "İyi misin?" diye mesaj gönderdim. Bana 'Evet' dedi. 'Yüzde 100 mü?' dedim, 'Yüzde 200' dedi.

Ben de, 'o zaman bana topallamadığın bir videonu gönder.' dedim. Beni arayıp, 'Patron, ben iyiyim!' dedi.

'O zaman neden topallıyorsun?' dedim. 'Eşim de senin gibi davranıyor ama iyiyim' dedi."

Liverpool'u ne bekliyor?

Premier Lig'in ilk 3 haftasından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Jürgen Klopp'un öğrencileri, 12 Eylül'de Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

18 Eylül'de Crystal Palace'ı konuk edecek Kırmızılar, 25 Eylül'de Brentford'a misafir olacak.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 Eylül'de Milan ile karşılaşacak.

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