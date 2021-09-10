AC Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic: Dünyanın en iyisiyim

İsveçli santrfor, Messi ile Ronaldo'nun gölgesinde kaldığını reddediyor.

Zlatan Ibrahimovic, kendisini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan daha aşağı bir oyuncu olarak görmediğini söylerken, forvet pozisyonunda kendisini 'dünyanın en iyisi' olarak gördüğünü belirtti.

40 yaşına basmak üzere olan AC Milan'ın santrforu, yedi ülke ve 22 yıllık bir kariyerinin ardından, kuşağının en üretken oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

İsveçli yıldız, Ballon d'Or galipleri Messi ve Ronaldo'nun sahip olduğu sıralamayı tamamlamak için mücadele etti. Ancak yine de tüm zamanların en iyileri arasında yer alıyor.

39 yaşındaki futbolcu, Messi ve Ronaldo'nun gölgesinde kalmadığını da vurguluyor.

Ne söylendi?

France Football'a konuşan Ibrahimovic, şunları söyledi:

"Gerçek niteliklerden bahsediyorsanız, bende onlardan daha azı yok. Kupalara bakarsanız, evet Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadım.

"Ama nasıl hesaplarsın bilmiyorum. Takıntılı değilim. Çünkü kolektif olarak iyi şeyler yaptığında, birey onu takip eder. Kolektif iyi olmazsa birey iyi olamaz.

"Ballon d'Or'u kaçırdım mı? Hayır. Bu, Ballon d'Or'un kaybı. Derinlerde bir yerde, dünyanın en iyisi olduğumu düşünüyorum. Oyuncuları birbirleriyle karşılaştırmanın uygun olduğunu düşünmüyorum.

"Herkes kendi jenerasyonunda farklı takım arkadaşlarıyla oynadı. Bunu karşılaştırmak zor. Bence herkesin bir hikâyesi var ve herkes bununla yüzleşmeli."

Futbolun kendine özgü kişiliklerinden biri olan Ibrahimovic; Milan, Inter, Juventus, Barcelona, ​​Manchester United ve Paris Saint-Germain ile birçok kupa kazandı.

Zlatan'ın Ballon d'Or ile ilgili şanssızlığı, Messi ve Ronaldo'nun tarihi bir rekabet yaşadığı döneme denk gelmesiydi.

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Milan formasıyla San Siro'ya adeta kök salan Ibrahimovic, bu yıl 40 yaşına girmesine rağmen daha fazla kupa kazanma şansına sahip olacak.

Stefano Pioli'nin takımı iki maçın ardından Serie A'da dördüncü sırada yer alıyor.

Zlatan, bu sezon Serie A şampiyonluğu için eski takımı Inter'i tahttan indirmek için çabalayacak.

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