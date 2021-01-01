Sivasspor 0-1 Antalyaspor | Türkiye Kupası'ndan Akdeniz derbisi çıktı

Sivasspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi, kazananı Fredy'nin penaltı vuruşu belirledi.

Türkiye Kupası'nda günün ilk çeyrek final maçında Sivasspor ve Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Oldukça düşük tempoda geçen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Antalyaspor ani ataklarla rakip savunmanın üzerine gitti ve bunun sonunda 62. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına gelen Fredy, hata yapmadı ve bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Kalan sürede Sivasspor baskısını attırsa da skoru değiştiremedi.

1-0 sona eren maçın ardından Antalyaspor adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

2021 yılında oynadığı 10 maçta da yenilmeyen Antalyaspor, yarı finalde bir diğer Antalya takımı Alanyaspor ile karşılaşacak. İki takım geçen sezon da Türkiye Kupası'nın yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, finale çıkan 4-0 ve 1-0'lık skorlarla Alanyaspor olmuştu.

İki takım bu sefer tek ayaklı yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 16-17-18 Mart haftasında oynanacak.

Maçın önemli dakikaları

18. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında defanstan seken top ceza alanı içinde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Gradel'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Camara'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

49. dakikada Doğukan Sinik'in sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanı içinde Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

56. dakikada Kudryashov'un uzun pasında Gradel'den seken top ceza alanı içinde Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda boş kaleye giden topu Camara son anda çizgiden çıkardı.

61. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Amilton'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orgill, Ahmet Oğuz'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kullanılan penaltı atışında Fredy topu ağlara gönderdi: 0-1.

77. dakikada sağ kanattan Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda, Camara'nın kafa şutu sonrası top direkten döndü.

88. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Doğukan Sinik'in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden ayakları ile çıkarttı.