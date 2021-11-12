Simon Kjaer futbolu Milan'da bırakmak istiyor

Milan'ın bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Danimarkalı stoperi Simon Kjaer kariyerini İtalyan ekibi ile noktalayabileceğini söyledi. Geçtiğimiz ay takımıyla olan kontratını iki yıl daha uzatan başarılı oyuncu Milan'ın 30 yaşın üstündeki oyuncularla bir yıllık sözleşme uzatma politikasını kendisi için esnetmesinden etkilendiğini belirtti.

Kjaer ne söyledi?

BT'ye konuşan Kjaer kulübün bu teklifi nedeniyle onur duyduğunu söyledi:

"Geriye dönüp baktığımda kariyerimin daha farklı olmasını ister miydim bilmiyorum. Belki Milan için 15 yıl oynamayı seçebilirdim. Bu olmadı ama belki kariyerimi burada sonlandırabilirim. Olmayı tercih edeceğim başka bir yer yok.

"Burada her şey bana mükemmel bir şekilde uyuyor. Takım arkadaşlarım, teknik direktörümüz ve oyun tarzımız tam bana göre. Milan benim için harika bir kulüp. Çocuklarım ve eşim de Milano'da oldukça mutlu."

Eriksen'in hayatını kurtarmıştı

Ocak 2020'de Atalanta'dan ayrılan ve Milan'a transfer olan Kjaer, Ekim ayında 2024'e dek sürecek yeni bir sözleşmeye imz atmıştı. Milan için 68 maça çıkan ve bir gol atan 32 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or'a aday 30 oyuncu arasında yer almıştı. Kjaer Haziran ayında Danimarka-Finlandiya maçı sırasında takım arkadaşı Christian Eriksen'in hayatını kurtarmıştı.

2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Fenerbahçe için oynaya Kjaer ilk sezonunda Bruno Alves ile, ikinci sezonunda ise Martin Skrtel ile oldukça iyi bir ikili oluşturmuştu. Fenerbahçe forması giydiği dönemde kupa sevinci yaşayamayan Kjaer'in, şu ana dek kariyerinde hiç kupa kazanamamış olması dikkat çekiyor.

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