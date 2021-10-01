Sheriff'in bilinmeyen yüzü: KGB ajanları ve silah kaçakçıları

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenerek büyük sükse yapan Sheriff'in karanlık yüzü, bu başarıya gölge düşürebilir.

UEFA’nın Finansal Fair Play uygulaması, Avrupa’nın dev kulüpleri söz konusu olduğunda en fazla gündeme gelen konulardan biri. Ancak Sheriff Tiraspol gibi düşük profilli bir kulüp yakın zamana kadar bu tartışmaların içine hiç girmemişti. Ta ki, Real Madrid karşısında aldıkları tarihi galibiyet tüm gözleri üzerlerine çevirene dek.

Sheriff, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi elemeleri birinci turundan başlamıştı. İngiltere’nin Avrupa Şampiyonası’nda Danimarka’yı mağlup edip final biletini aldığı gece, Sheriff de Arnavutluk şampiyonu Teuta karşısında ter döküyordu.

Daily Mail’den Martin Samuel, yazısında Sheriff’in FFP radarına neden yakalanabileceğini ve perde arkasındaki kirli ilişkileri gözler önüne seriyor.

Samuel’a göre FFP, asıl amacından saparak Avrupa futbolundaki güç odaklarının yeni yatırımcıların yoluna taş koymasını sağlayan bir araca dönüştü. UEFA’nın, La Liga Başkanı Javier Tebas’ın, Manchester United yöneticisi David Gill’in ve Bayern Münih’in eski CEO’su Karl-Heinz Rummenigge’nin Manchester City ve Paris Saint-Germain takıntısının arkasında bu sebep yatıyor.

Elit kulüpler arasında güç ve şampiyonluk yarışı devam ederken Sheriff’in Moldova’daki rekabeti yok etmesine kim aldırış eder ki? Belki de Madrid zaferi fikirlerini değiştirebilir.

Her şey 24 yıl önce başladı

1997’de Tiras Tiraspol adıyla kurulan kulüp, bir yıl sonra Sheriff Tiraspol adını aldı ve 1998/99 sezonunda Moldova Kupası’nı kaldırarak ilk büyük başarısını elde etti. 2000/01 sezonunda ise tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

O tarihten bu yana oynanan 20 sezonun 18’inde şampiyonluk Sheriff’e gitti. Moldova futboluna ambargo koyan Sheriff’in en yakın rakibi, ekonomik zorluklar içindeki Zimbru Chisinau, fakat iki kulüp arasında kapanması imkansız görünen bir uçurum var.

Sheriff bu sezon Moldova Ligi’nde üçüncü sırada, fakat eksik üç maçını tamamladığında zirveye çıkması oldukça muhtemel. Zaten farklı bir sonuç bekleyenlerin sayısı da yok denecek kadar az.

Bir cebinden alıp ötekine koyuyor

Peki FFP bu hikayeye nerede dahil oluyor? Antrenman tesislerine ve 12 bin kapasiteli stadına 175 milyon euro’luk yatırım yapan Sheriff, buna karşın maçlarını ortalama bin seyirciye oynuyor.

Sheriff’in kadrosunda sadece beş Moldovalı oyuncu var. Real Madrid maçında süre alan 14 oyuncunun üçü Brezilyalı, ikisi Yunan, ikisi Kolombiyalı. Birer oyuncu ise Peru, Gana, Lüksemburg, Mali, Özbekistan, Kuzey Makedonya ve Trinidad uyruklu.

2015’ten bu yana Sheriff’i Hırvat, Fransız, İtalyan ve Ukraynalı teknik direktörler çalıştırdı. Bu kadar yatırımın ve harcamanın karşılığında takımın 2019 yılındaki ortalama seyirci sayısı 928’di.

Elbette Sheriff’in sponsorları var. Bunlardan biri sahibi Sheriff olan Tiraspol merkezli finans kuruluşu Agroprombank. Diğeri ise Sheriff Sports Complex. Evet bildiniz, bu sponsorun sahibi de Sheriff.

KGB bağlantısı ve kaçakçılık iddiaları

Manchester City’nin Abu Dhabi bağlantılarını mercek altına alan UEFA’nın Sheriff konusunda aynı hassasiyeti göstermediği açık. Peki City ve PSG konusunda harcanan çabayı, Transnistria bölgesinin bu gizemli takımı söz konusu olduğunda niye göremiyoruz?

Gelin Sheriff’in hikayesinde biraz daha derinlere inelim. İki eski KGB ajanı Viktor Gushan ve Ilya Kazmaly, emekli personelin ihtiyaçlarını karşılamak için bir yardım organizasyonu kurar. Sovyetler’in yıkılmasını fırsata çeviren ikili bu girişimi dev bir şirkete dönüştürür.

Sheriff’in sloganı ‘Daima seninle’. Bağımsızlık isteyen ve aynı zamanda Rusya’yla yakın ilişkiler içinde olan Transnistria bölgesinde gerçekten de Sheriff her zaman sizinle. Sheriff logosunu süpermarketlerde, bir televizyon kanalında, bir GSM operatöründe, bir bira fabrikasında, bir yayınevinde, ulaşımda, inşaatta, et işleme tesislerinde, iki ekmek fabrikasında, bir reklam ajansında görmek mümkün. Yerel yönetim üzerindeki etkileri de göz ardı edilemeyecek boyutta.

Uluslararası düzeyde tanınmayan Transnistria ülkesindeki yasalar, bölgeyi bir kaçakçılık cenneti haline getirecek şekilde düzenlenmiş. Afrika ülkelerine satılan silahlar ile kaçak sigara ve alkolün özerk Transnistria bölgesinden geçtiği tahmin ediliyor.

Sheriff Tiraspol, Moldova ligindeki diğer kulüplerin aksine yaptığı transfer harcamaları ve ödediği maaşlar için vergi vermiyor. Ama lig üzerinde çok büyük bir güce sahipler. Kulüp, eskiden kadroda altı Moldovalı oyuncu bulundurmayı zorunlu kılan kuralın değişmesini sağlamış.

KGB ajanlarıyla olan ilişkilerine, silah kaçaklığı iddialarına ve Moldova’daki futbol kültürünü yerle bir etme tehlikesine rağmen, Sheriff’in kazandığı başarı yine de bir peri masalı. Ancak City de bir peri masalıydı. Manchester’ın ikinci sırada kalan kulübü, bulduğu kaynakla United’ın gölgesinden çıkmayı başarmıştı. UEFA ve ortakları yıllardır City’yi engellemeye çalışıyor. Peki aradaki fark ne? Belli ki, kimse Sheriff’i bir tehdit olarak görmemişti. Belki de tepedekiler sandıkları kadar akıllı değiller.

Daha fazlası için:

Koeman'dan çok acı Messi itirafı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den 270 milyon euro'luk ders!

Ronaldo, Solskjaer'e taktik verdi!