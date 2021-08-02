Barcelona’da Leeds United’a transfer olan Junior Firpo, eski kulübünde haksızlığa uğradığını düşünüyor.

Premier Lig ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu Barcelona’dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Leeds United adı bir süre Galatasaray ile de anılan Ezgjan Alioski’nin yerini Junior Firpo ile doldurdu.

Sky Sports’a bir röportaj veren Firpo, Barcelona’da yaşadıklarını ve Leeds’te neler yapmak istediğini anlattı. Firpo, yeterince forma şansı bulamadığı için eski teknik direktörü Ronald Koeman’a sitemde bulundu.

“Barcelona’da pozisyonunda dünyanın en iyi olan futbolcularla birlikte oynadım. Harika bir deneyimdi, ama daha fazla süre almak isterdim. Bence daha fazla oynamayı hakediyordum, ama bana şans vermediler.”

Bielsa'nın antrenmanları zorluyor

Hazırlık kampıyla ilgili soruları da yanıtlayan Firpo, Leeds teknik direktörü Marcelo Bielsa’nın çalışma disiplinine dikkat çekti.

“Antrenmanlar zorlu geçiyor. Fiziksel açıdan zorlayıcı idmanlar yapıyoruz. Ama her şey yolunda gidiyor. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı.”

“Leeds United için her şeyimi ortaya koyacağım. Forma giymeye aç bir oyuncuyum. Tüm maçlarda %100’ümle mücadele edeceğim. Neler olacağını göreceğiz.”

Firpo'nun kariyeri

İspanyol vatandaşlığı da bulunan Dominikli oyuncu, futbola Real Betis altyapısında başladı. 2018’de Betis’te A takıma yükselen Firpo, sadece bir yıl sonra 20 milyon euro’ya Barcelona’ya transfer olmuştu.

Katalan ekibindeki ilk sezonunda La Liga’da 17 maça çıkan Firpo, 2020/21 sezonunda ise ligde sadece yedi kez forma şansı bulabildi.

Barcelona’da genellikle Jordi Alba’nın arkasında kalan Firpo, takımdaki ilk sezonunda İspanyol yıldızın sakatlandığı dönemlerde kadroda yer aldı. Ancak 2020/21 sezonunu çok iyi geçiren Alba’nın ligde 35 maça çıkması, Firpo’yu yedek kulübesine mahkum etmişti.

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