“Ben Ronaldo’yum, topu sadece ağlara gönderirim!”

Cristiano Ronaldo, attığı gollerin yanı sıra kendine güvenen söylemleriyle de gündem olmaya devam ediyor.

Transfer döneminde Juventus’tan ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir gündem konusu olan Cristiano Ronaldo, saha içindeki performansı kadar saha dışındaki söylemleri ve davranışlarıyla da adından söz ettiriyor.

Portekizli yıldız, Real Madrid’de forma giyerken Rafael Benitez döneminde yaşadığı bir olayla yeniden gündem oldu.

Neler yaşandı?

The Athletic’te yayınlanan haberde, Rafa Benitez’in ekibinde antrenör ve analist olarak görev alan Antonio Gomez’in Cristiano Ronaldo ile yaşadığı ilginç bir anıya yer verildi:

“Gomez, üst direği vurma yarışmalarında bir hayli başarılıydı. Sürekli Real Madrid oyuncularına meydan okur ve onlarla iddiaya girerek paralarını alırdı.”

“Bir gün antrenmandan sonra Toni Kroos, Sergio Ramos ve Luka Modric’le bir yarışa girmişlerdi. Onların yüzlerce euro’sunu cebe indirmişti.”

“Cristiano da onları izliyordu ve Gomez ona da meydan okumak istedi. Cristiano’yu çağırdı ama o, ‘Ben Cristiano Ronaldo’yum, topu yalnızca ağlara gönderirim!’ dedi.”

“Bu cevap herkesi güldürmüştü ama Gomez, Ronaldo’nun kendisini yenemeyeceğini bildiği için böyle cevap verdiğini düşünüyordu.”

Ronaldo Juventus’ta kalacak mı?

Real Madrid’de kazandığı sayısız başarının ardından Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun İtalya’daki geleceği belirsizliğini koruyordu.

Ancak Juventus yöneticisi Pavel Nedved, bu iddialara şöyle karşılık verdi:

“Ronaldo bizim oyuncumuz, kulübümüzle bir yıllık sözleşmesi kaldı, yeni sezonda bizimle olacak ve bundan ötürü mutluyuz.”

“Her sene takımımız için bir çok gol attı ve atmaya da devam edecek. Ronaldo çok üst düzey bir oyuncu ve ona güveniyoruz."

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