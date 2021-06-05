Sevilla ile sözleşmesi biten Aleix Vidal'e Türkiye'den iki teklif var

Sevilla forması giyen İspanyol sağ bek Aleix Vidal, Türk kulüplerinin gündemine girdi.

Bir dönem adı Galatasaray ile anılan Aleix Vidal'in Sevilla ile sözleşmesi sona erdi. Barcelona'da oynadığı dönemde Arda Turan'ın takım arkadaşı olan yıldız oyuncunun yeni adresi Türkiye olabilir.

Sevilla ABC'de yer alan haber göre, bonservisi elinde olan başarılı oyuncuya Türkiye'den iki takımın teklifi var. Ayrıca Vidal ile Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri de yakından ilgileniyor.

Aleix Vidal neler söyledi?

Radio Marca'ya konuşan 31 yaşındaki oyuncu, Sevilla'da devam etmeyi umduğunu söylemişti.

"Sözleşmede kulübün kullanabileceği bir opsiyon var. Sportif ve kişisel olarak benden mutlu olduklarını düşünüyorum. Karar verdiklerinde bir araya gelerek müzakere edeceğiz.

"15'ten fazla maça çıktım. Bana her ihtiyaç duyduklarında takıma yardım etmekten mutluydum."

Aleix Vidal bu sezon ne yaptı?

La Liga'da 12 karşılaşmaya çıkan İspanyol sağ bek bir kez asist yaparken yedi kez de Kral Kupası'nda olmak üzere 19 maçta görev aldı.