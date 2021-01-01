Serie A'da kartlar yeniden dağıtılıyor: Jose Mourinho Roma'da

Bu sezon ligde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve şampiyon Inter'in 27 puan gerisine düşen Roma, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Jose Mourinho, futbola dönme konusunda gecikmedi.

Paolo Fonseca ile yollarını ayıran Roma, gelecek sezondan itibaren takımın bir başka Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya emanet edileceğini açıkladı. Mourinho böylece yeniden Serie A'ya dönmüş oldu.

İtalya'da iki sezon görev yapan ve 2008-2010 yılları arasında Inter'i çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam, Çizme'de geçirdiği iki yılda iki Serie A şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Mourinho

2013-2014 sezonundan bu yana Premier Lig'de görev yapan ve Chelsea, Manchester United, Tottenham gibi takımlarda görev yapan Mourinho, kariyerindeki son kupayı 2016-2017 sezonunda Manchester United ile kazanmıştı.

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra doğru kulübü bekleyeceğinin altını çizen Mourinho, aceleci davranmayacağını söylemişti.

Mourinho ne söyledi?

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra The Times'a konuşan Mourinho geleceğe dair bir planının bulunmadığını söylemişti:

"Futbola geri dönmeyi bekleyeceğim. Sadece doğru kulüp için değil, doğru kültür için de. Belki gelecek sezon erken olur, göreceğiz."

Roma'ya katılmasının ardından taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyleyen Mourinho, kazanan bir takım oluşturmak istediğini söyledi:

"Yönetimin, Roma için duyduğu istekleri tam olarak anladım. Bu istekler, beni motive eden tutkuyla aynı ve birlikte kazanan bir proje inşa etmek istiyoruz.

"Roma taraftarlarının inanılmaz tutkusu, beni bu işi almaya ikna etti ve işe başlamak için sabırsızlanıyorum."

Roma ne durumda?

Serie A'da ligin bitimine dört hafta kala Avrupa kupalarına katılma potasının dokuz puan gerisinde yer alan Mourinho'nun yeni takımı, gelecek sezon büyük bir olasılıkla sadece İtalya'daki kupalara odaklanacak.

Öte yandan Mourinho'nun bonservisleri İtalyan ekibinde bulunan Cengiz Ünder ve Mert Çetin gibi milli futbolcuları kadroda kullanıp kullanmayacağı da şimdiden merak konusu.

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