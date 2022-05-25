Serie A'yı Inter'in önünde şampiyonlukla noktalayan Milan'da kulüp CEO'su Ivan Gazidis bir sonraki adımı açıkladı. BBC'ye verdiği röportajda 11 yıl aradan sonra gelen 19. şampiyonluğun ardından sıradaki hedeflerinin Avrupa kupalarında başarı olduğunu belirten Gazidis, takımın başarılı stoperi Fiako Tomori'yi övmeyi de ihmal etmedi.

Ne söylendi?

"Şampiyonluk harika hissettiriyor. Bu atmamız gereken adımlardan sadece biriydi. Milan Avrupa kupalarında başarı üzerine inşa edilmiş bir kulüp. Yani bu hedef DNA'mızın bir parçası. Şimdi bir snoraki adımımız Avrupa'da rekabet etmek ve orada da şampiyonluklar kovalamak olacak.

"Herhangi bir ismi öne çıkartmak belki doğru olmayabilir ama Fiyako sezon boyunca olağanüstü bir iş çıkardı. O kesinlikle bu takımın temel bir direği. Takımımızı etrafına kurmak istediğimiz oyunculardan biri ve hem saha içinde hem de saha dışında harika bir katkı sağladı"

Milan'ın geçtiğimiz yaz 28 milyon euro karşılığında Chelsea'den kadrosuna kattığı İngiliz stoper sezon boyunca tüm kulvarlarda 40 maça çıkmıştı.

Stefano Pioli'nin ligde 31 maçta şans verdiği İngiliz stoper gösterdiği performansla son dönemde İngiltere A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulmuş ve kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

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