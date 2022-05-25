Türkiye’ye 2010 yılında Beşiktaş formasıyla “merhaba” diyen Guti Hernandez, Siyah-Beyazlı ekibe Real Madrid’den transfer olarak büyük bir yankı oluşturmuştu.

Futbol tarihinin en klas oyuncularından birisi olan İspanyol yıldız, oynadığı dönemde yeteneğiyle fark yaratmayı başardı.

Guti, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye’de çalışma fırsatı buldu ve Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

İspanyol eski yıldız, Trabzonspor’un şampiyonluğuna şaşırdığını söylerken Türkiye’deki takımların ısrarla yaşlı oyuncu transfer ettiğine değiniyor.

Güzel bir projede bulunarak ilerlemek istediğini vurgulayan Guti, Beşiktaş’tan teknik direktörlük konusunda bir teklif almadığını da belirtiyor.

Guti, bu sene Ballon d’Or’u hak eden oyuncunun da Karim Benzema olduğu konusunda ısrarcı.

Ne söylendi?

Guti Hernandez, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'u tebrik ederim. Genellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı düşünülüyor. Bu nedenle açıkçası Trabzonspor'un şampiyonluğuna biraz şaşırdım.

"Türkiye’deki büyük takımlar ilginç bir şekilde ısrarla yaşlı oyuncu transfer etmeye devam ediyor. Bu isimlerin takımlara ne kadar katkı sağladığından da emin olamıyorum.

"Beşiktaş benim için özel bir kulüp. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak çalıştım, teknik direktörlük için bir teklif almadım. Tabii ki hiçbir zaman, hiçbir kapıyı kapamıyorum. Hep aynı cevabı veriyorum, güzel projelerde bulunmak, ilerlemek istiyorum.

"Bu sene Benzema'ya Ballon d'Or'u vermezlerse başka ne zaman vereceklerini bilmiyorum. Kazanmak için bundan daha fazla ne yapılabilir ki. Bu sene ödülü Benzema'ya vermezlerse Ballon d'Or’a inanmayı bırakırım.

"Bu Dünya Kupası beni heyecanlandırıyor. Bol sürprizli, eğlenceli bir turnuva olacağını düşünüyorum. Fransa en üst seviyede olmazsa herkes için eşit şansa sahip bir Dünya Kupası olacaktır.”

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