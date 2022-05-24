Emre Belözoğlu, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Esenler Gençlik Günleri’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu’nun, özellikle Fenerbahçe’ye dair yaptığı açıklamalar oldukça çarpıcıydı.

2020-2021 sezonunun son 10 haftasında Erol Bulut’un yerine Fenerbahçe’de göreve getirilen Emre Belözoğlu, sadece bir yenilgiyle sezonu tamamlamıştı.

Şampiyonluğu, son haftaya kadar kovalayan başarılı hoca, Beşiktaş’ın lider olarak tamamladığı sezonun ardından Fenerbahçe’deki görevini bırakmıştı.

Daha sonra Başakşehir’in başına geçen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamladı.

Belözoğlu, kendisini geliştireceğini ve Fenerbahçe’ye daha donanımlı bir şekilde yeniden döneceğini vurguluyor.

Sarı-Lacivertli ekibin kendisi için bir hikaye olmadığının altını çizen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin hayatın ta kendisi olduğunu belirtiyor.

Ne söylendi?

Belözoğlu, "Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu.

“Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim" dedi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkındaki görüşlerini de dile getiren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık.

“Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi, ancak Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu.

“O, çok daha özel bir yetenek” şeklinde konuştu.

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