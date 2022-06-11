Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı için yetenekli gençlere fırsat vermeye devam ediyor.

Wilfried Gnonto, Alessio Zerbin ve Federico Gatti: Serie A'da hiç oynamadan milli takımdaki ilk çıkışlarını yapan İtalya'nın yeni yüzleri.

Avrupa Şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na gidemiyor olmanın şokunu yaşayan İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile devam ediyor.

Almanya ile 1-1'lik beraberlik, Macaristan'a karşı 2-1'lik galibiyet ve İngiltere'ye karşı golsüz eşitlik ile İtalya üç maçta sahada iyi bir performans sergiledi. Ancak herkesin gözü, bu üç maçtaki yeni yüzlerdeydi.

İtalya'nın yeni yüzleri kim?

18 yaşındaki Wilfried Gnonto, İtalya formasıyla ilk maçına 4 Haziran'da Almanya karşısında çıktı. Inter altyapısında yetişen hücum oyuncusu, FC Zürich'te forma giyiyor.

1999 doğumlu Alessio Zerbin ise İtalya ile ilk maçına 7 Haziran'da oynanan Macaristan karşılaşması ile çıktı. Inter, Novara Calcio ve Gozzano altyapılarında eğitim alan sol kanat, bugüne kadar Serie C ve Serie B'de oynadı, şu anda ise Napoli'den kiralık olarak Frosinone forması giyiyor.

23 yaşındaki Federico Gatti ise geçtiğimiz sezonu Juventus'tan kiralık olarak Frosinone'de geçirdi. Torino altyapısında yetişen stoper, İtalya ile ilk maçına 11 Haziran'da İngiltere karşısında çıktı.

Italia-Germania, debutta Gnonto: zero presenze in A

Italia-Ungheria, debutta Zerbin: zero presenze in A#InghilterraItalia, debutta Gatti: zero presenze in A

Mancini non cambia idea: potere ai nuovi arrivati 🇮🇹 pic.twitter.com/6kHN4pd39T — GOAL Italia (@GoalItalia) June 11, 2022

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