Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu'na uyarı: Beni yabancı kaleci almak zorunda bırakma

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bu sezon şans vererek kaleyi emanet ettiği genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun kulağını geçen sezon çekmiş.

Bu sezon takıma yeni bir kaleci almama konusunda ısrar eden siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, genç kaleci Ersin Destanoğlu'na, "İyi oyna, beni yabancı kaleci almak zorunda bırakma." uyarısında bulunmuş.

Geciken transferler nedeniyle sıkıntı yaşayan ve sezona kötü başlayan Beşiktaş, zorlu geçen bir sezonun ardından Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Mali tablodan dolayı transferde elini geniş açamayan ve kaleyi 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah-beyazlılarda bir kaleci transferi de gerçekleşmedi.

Sergen Yalçın ise Kasım ayında yaptığı açıklamalarda, "Kaleciyi kesinlikle almayacağım. Kulübüme de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir tane yabancı kalecinin maliyetine bakın. Kalede bir risk aldık. Risk almadan başarılı olamazsın. Doğrusu ne olursa olsun almayacağım." diyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koydu.

Ersin Destanoğlu ne dedi?

Sabah'a konuşan genç kaleci Ersin Destanoğlu ise öğretmeni Sergen Yalçın'ın kendisini çoktan uyardığını söylüyor.

"Sergen hoca geçen sezon Malatya maçı sonrası 'İyi oyna, beni yabancı kaleci almak zorunda bırakma' dedi.

Bana verdiği güveni sahada en iyi şekilde karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Elimden geleni yaptım, hocam da yeni sezona Utku Ağabey ve benimle devam etti. Elbette baskı vardı. Ama üzerinizdeki Beşiktaş forması olunca baskı artıyor. Tecrübesizliğin verdiği etkiler de oldu. Hocam hep arkamda durdu."

"Şampiyonluk inancı, yolda her düştüğümüzde yeniden yarışa soktu. Bu inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik, Takımda herkes bize yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptı.

"Mesela Vida bir gün maçta sonra geldi. 'Sana ihtiyacımız var, daha iyi ol' diyerek beni rahatlatıp çok hırslandırdı."

"Beşiktaş ile ilk resmi maçıma Vodafone Park'ta çıkarken taraftar yoktu ama oynarken başım dönüyor gibiydi. 40 bin kişi varmış gibiydi. Bambaşka bir şeydi.

İnşallah taraftarmıza karşı da oynarız. En çok üzüldüğüm kırmızı kart gördüğüm Gaziantep maçı idi. Denizli ve Yeni Malatyaspor'u yenmiştik. 3'te 3 yapıp Milli Takım arasına girme şansımız vardı. Soyunma odasında çok üzülmüştüm.

İlk 2-0 kazandığımız Galatasaray derbisinden sonra ise çok mutluydum.

En önemlisi ise 10 kişi kaldığımız Konya maçından galip ayrılmamızdı. Her kazanılan derbi sonrası ise çok mutlu oldum. Fenerbahçe derbisinde oynamadığım halde TV başında da sevinç içerisindeydim."

"Sergen hocanın da altyapıdan gelmesi önemliydi"

"Sergen hocanın da altyapıdan gelmesi bizim için önemliydi. Takıma geldiğinde bize şans vereceğini hissetmiştik aslında.

Belki de başkalarının gösteremeyeceği cesareti gösterdi. Çünkü her hoca 19-20 yaşındaki futbolcuları şampiyonluğa giderken oynatmaz. 'Çıkın rahat rahat oynayın' dedi bize. Futbolcuyu ne zaman sıkıp ne zaman rahat bırakabileceğini iyi biliyor."

"Manuel Neuer'i fizik yapısı, topları karşılaması, ayaklarına hakim olmasıyla örnek alıyorum. Ama genel olarak herkesi izliyorum. Beni geliştirecek her eleştiriye açığım. Kulak kapatacak biri değilim."

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Koronavirüs gölgesi altında zorlu bir fikstür ile geçen bir sezonun ardından gelen şampiyonluk Beşiktaş'a büyük bir moral oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor'u mağlup ederek 3 gün arayla ikinci kupasını kaldıran siyah-beyazlılar, yeni sezona büyük bir özgüvenle başlayacak.

Hem lig hem de kupada galip gelen Beşiktaş, Süper Kupa'da ise yine Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, üçüncü kupayı da Beşiktaş'ın müzesine götürmek istiyor.

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