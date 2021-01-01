Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe iddialarına yanıt: Gitmeyeceğim

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Vincent Aboubakar, "Ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım" diyerek, siyah-beyazlı camiaya seslendi

Vincent Aboubakar, Süper Lig'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Forma giydiği dönemde attığı gollerle Beşiktaş'ı liderliğe taşıyan Kamerunlu oyuncunun ligin son döneminde yaşadığı sakatlık, birçok iddiayı da beraberinde getirmişti. Aboubakar'ın sözleşmesinde madde nedeniyle oynamadığı iddia edilmiş, hatta Fenerbahçe ve Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladığı yazılmıştı.

Fotomaç'a konuşan Aboubakar, hem transfer iddiaları hakkında konuştu hem de çifte kupayla tamamlanan sezonu değerlendirdi.

Vincent Aboubakar ne dedi?

"Bu sene benim için çok özel bir sene oldu. Çünkü annemi kaybettim. Bu nedenle kupayı ve şampiyonluğu kaybetmemem gerekiyordu, çok çalıştım, başardım."

"Ben hedefleri olan, her zaman kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Bu nedenle takımımın, takım arkadaşlarımın, hocamın, taraftarımın mutlu olmasını yani kazanmasını isterim. Saha içinde ve saha dışında bu coşkumu hiç kaybetmedim, kaybedeceğimi de sanmıyorum."

"Hocamız iyi bir enerji verdi bize. Biz de grup olarak ona yardımcı olmaya çalıştık. Başta biz tecrübeli oyuncular olmak üzere."

"İyi bir hocamız var, iyi yolda ilerliyor, kendisini geliştirip çok daha iyi bir hoca olacağına eminim."

"Fenerbahçe ve Galatasaray ile adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim."

"Her futbolcu aslında kendi yolunda yürüyor, kendi ismini bir yerlere yazdırıyor. Kararlı futbolcular gittikleri yerlerde bir tarih yazıyorlar. Mesela Pascal Nouma gibi."

"Nouma burada nasıl bir isim bıraktıysa, ben de bir isim bırakmak için buraya geldim. Her futbolcu için de bu geçerli. Bana 'Kamerun'dan önereceğin kimse yok mu?" diye soruyorlar. Kamerunlu gençler de gerçekten iyilerse, böyle bir şeyi çok istiyorlarsa; gelirler ve yaparlar. Ben öyle yaptım."

"Sergen hoca bizlere olması gerektiğini gibi davrandı. Kimi zaman sert, kimi zaman anlayışlı ama her zaman bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Ben hoca olsaydım, ya da bir gün hocalık yapacak olursam, oyuncularıma öncelikle sevgi vermeye çalışırım."

"Ligde beni en çok zorlayan kaleci kim? Bu sorunun çok net bir cevabı var, kesinlikle Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan. Uzun ama atletik, zamanlaması iyi, sakin, kendine güveni tam. Biz forvetler için bu tip kalecileri geçmek kolay değildir.

"Benim için güzel gol yoktur, güzel olan tek şey kupayı, kupaları buraya getirmektir. Bunu da hep birlikte başardık."

"Sadece Ghezzal değil, takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Diğer oyuncularla da iyi anlaştığımı düşünüyorum. Çünkü benim oyun anlayışımda hangi oyuncunun ne yeteneği var; topu önüme mi atar, ayağıma mı atar, ya da kendisi mi ister, bunları anlamaya çalışıyorum. Bunun için hareketlenmelerimi ona göre yapıyorum ve hepsiyle de iyi anlaştığımı düşünüyorum."

"Bu sezon en sevindiğim maç, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız ve 4-3 kazandığımız derbiydi. İlk 2 golü ben attım, sonra yanılmıyorsam diğer goller Necip Uysal ve N'Sakala'dan geldi. Önemli ve anlamlı bir galibiyetti bizim için. En üzüldüğüm ise Malatyaspor maçıydı. Hoca beni oyundan çıkarmıştı. O maçta çok sinirlenmiştim. Çünkü ben sahada olmayınca dayanamıyorum."

"Benfica maçını kesinlikle unutamıyorum. 3-0'dan sonra hiçbir oyuncuyu ıslıklamadılar, protesto etmediler. Tam tersine bizi sürekli desteklediler. O an, çok özel bir andı."

"Fransa'da oynadım, Portekiz'de oynadım ama kesinlikle böyle bir taraftar grubu görmedim. Bizim taraftarımız çok özel bir taraftar grubu. Geleneklerine, köklerine çok bağlılar. Takımlarına çok bağlı bir taraftar grubumuz var. Böyle devam etmeleri lazım. Beni sevsinler demiyorum, Beşiktaş'ı sevsinler, sevmeye devam etsinler. Tüm oyuncuları, Beşiktaş için emek verenlerin her zaman, her şartta yanlarında olsunlar. Biz de onları çok seviyoruz."

"Pandemi süreciyle beraber hepimiz, bütün dünya, çok zor bir süreçten geçti. Sevdiklerimizi kaybettik, hatta belki de en sevdiklerimizi kaybettik. Ama futbolun güzel tarafı şu; futbol bir aşk, bir sevgi, bir tutku. Bir nebze de olsa bence insanlara üzüntülerini unutturabiliyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık bu sezon ve insanları mutlu edebildiysek, ne mutlu bize."

Vincent Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Süper Lig'de bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da üç maçta oynayan Aboubakar, bir kez gol sevinci yaşadı.