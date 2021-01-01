ÖZEL | Ivan Rakitic: Lionel Messi video oyunu gibi

Eski Barcelonalı Ivan Rakitic, Lionel Messi'nin Katalan devinde kalmasını umut ediyor.

Ivan Rakitic, Barcelona'da Lionel Messi ile birlikte altı sezon geçirdi ve eski takım arkadaşının yeteneğini bir video oyununa benzetiyor.

Sezon başında Sevilla'ya transfer olan Rakitic, Camp Nou'dan ayrılmadan önce Barcelona'da 6 sezon geçirdi.

Goal'e konuşan 33 yaşındaki Hırvat oyuncu, Lionel Messi'nin geleceğini değerlendiriyor.

Ivan Rakitic ne söyledi?

Arjantinli yıldızın eski takım arkadaşı, her sezon en az 30 gol kaydeden Messi'nin yeteneğine dikkat çekiyor.

"Bir futbolcu her zaman en iyi oyuncularla rekabet etmek ve onlardan zevk almak ister."

"İnanılmaz bir altı yıldı, oradan çok şey öğreniyorsun."

"Arka arkaya dokuz sezon en az 30 gol atan Leo'ya bakıyorum ve bir video oyununa benziyor."

"Bunu Playstation'da yaparsanız, size hile yaptığınızı ya da tüm püf noktaları bildiğinizi söylerler."

"Onunla uzun yıllar geçirmiş olmaktan ve pek çok kupa kaldırmış olmaktan gurur duyuyorum."

"Saygılarımla, ona biraz da olsa yardım edebildiysem bu çok özel olur."

"Barcelona soyunma odasını bu kadar çok harika oyuncuyla paylaşmak çok özeldi."

Lionel Messi'nin geleceği

Messi'nin bir sonraki durağıyla ilgili spekülasyonlar, 33 yaşındaki yıldızın Barcelona ile sözleşmesinin son haftalarına girmesiyle yaygınlaştı.

Messi, Manchester City'de Pep Guardiola ile yeniden bir araya gelebilir ya da PSG'de büyük bütçeli bir gelecek planının üyesi olabilir.

Yine de Rakitic, Arjantinli yıldızın profesyonel kariyerinin başlangıcından beri olduğu yerde kalmayı seçeceğinden umutlu.

"Neye karar vereceğini bilmiyorum ama umarım kalır."

"Sadece Barcelona'da değil, İspanya'da La Liga'da."

"Taraftarlar olarak bizim için en iyisinin Barça'da kalması olduğunu söyleyebiliriz."

"Bir arkadaş ve eski takım arkadaşı olarak, kendisi ve ailesi için en iyisini diliyorum."

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