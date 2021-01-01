Ahmet Nur Çebi'den açıklama: Ghezzal ve Rosier kalacak mı?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili bilgi verirken Salih Uçan konusuna da değindi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Haber Global'e konuk oldu. Çebi, katıldığı programda transfer çalışmalarını anlatırken sezonun da değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Nur Çebi neler söyledi?

Başkan Çebi, sakatlığı sebebiyle sezonun son bölümünde forma giyemeyen Vincent Aboubakar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Son haftalarda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Beşiktaş'a yük olmaması için bir madde vardı sözleşmesinde, Aboubakar da kabul etti. Gidip 1 milyon euro garantili 3-4 yıllık sözleşme bulabilirdi.

"Bana 'Bende hakkınız var, sizin sayenizde hayatımı geri kazandım' dedi. Kafamda netleşen şu, Beşiktaş'ı riske atamam.

"En az Aboubakar kadar faydalı olacak biri lazım. Bir de bu sezon Şampiyonlar Ligi oynayacağız, ondan dolayı forvet konusuna bu sezon farklı yaklaşacağız."

Çebi'den Dorukhan yorumu

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Çebi, Avrupa'ya transfer olacağı söylenen genç oyuncuyla ilgili bilgi verdi.

"Dorukhan'ın kontratı bitti ama daha vedalaşmadık. Cumhurbaşkanımıza ziyarete giderken uçakta yanıma çağırdım. Avrupa'da oynamak istiyor. Ben de ona, 'Eğer yurt dışına gitmek istiyorsan, bize güle güle demekten başka şey yakışmaz ancak kulübün kapısı sana her zaman açık. İsteren ocak ayında gel' dedim.

"Buradan giden çocuklarıma kapıyı her zaman açık bırakacağım."

Salih Uçan ile imzalar atıldı mı?

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan'a talip olan takımlardan biri de Beşiktaş. Başkan Çebi, başarılı oyuncunun transferiyle ilgili de düşüncelerini aktardı.

"Salih Uçan ile ilgili niyetimiz var ancak henüz imza yok. Boşa çıkan oyuncular aklımızda. Salih de 'Olabilir' diye aklımızdan geçen bir oyuncu.

"Atiba'nın da kontratı bitti. Konuşacağız."

Ghezzal ve Rosier kalacak mı?

Çebi, bu sezon gösterdikleri performansla Beşiktaş taraftarlarının sevgisini kazanan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için yaptıkları planlardan da bahsetti.

"Ghezzal da Rosier de başarılı bir sezon geçirdiler. Yine kiralayacağız ya da bonservislerini alacağız. Ghezzal'ın kulübünde son senesi ondan dolayı kiralamak istemeyebilirler. Rosier daha genç olduğu için kulübüyle kontratı uzun. Belki 1-2 sezon daha bizde kalmasını isteyebilirler."

Çebi'den Sergen Yalçın sözleri

Başkan Çebi, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın konusunda da düşüncelerini ifade etti.

"Hocamızla uzun seneler birlikte çalışmak istiyoruz. Hocamız ne kadar kalmak istiyorsa kontrata yazsın. 3, 4, 5... Bunu hak etti.

"Keşke takımın başına 3-4 sene önce gelseydi. İnşallah otoritelere bu sene de 'Beşiktaş şampiyon olamaz' derler. O sözler işe yaradı."

"Fatih hoca bunu yapmıştır"

Galatasaray - Beşiktaş derbisinden önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, siyah - beyazlıların derbiyi kazanıp şampiyonluklarını ilan etmeleri halinde "Rakibimizi alkışlarız" demişti. Bu sözler üzerine Başkan Çebi de "Tabi alkışlayacaklar" yorumunu yapmıştı.

Derbiyi 3-1 kazanan Galatasaray'da deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim'in bu sözleri takımı motive etmek için kullandığı iddia edilmişti. Balkan Çebi bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Fatih Terim alkışlamayacak mıydı? Benim söylemimden Galatasaraylı futbolcular konsatre olmuşlar. Değerli hocam bunun iyi niyetle olduğunu anlamıştır ama 'Elime malzeme geçti, bunu kullanayım' demiş de olabilir. Fatih hoca bunu yapmıştır.

"İyi niyetle söylediğimi anlamasına rağmen bunu araç olarak kullanmıştır. Bu da onun hakkıdır."