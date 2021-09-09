"Şenol Güneş'e biz değil Fikret Orman yalvardı"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda mağlubiyetinin ardından "Beni göreve getirmek için yalvardılar" demişti.

6-1'lik Hollanda mağlubiyeti, Milli takımdaki kötü gidişatın ateşini yükseltirken TFF yöneticileri, Şenol Güneş'e göreve gelmesi için yalvarmadıklarını söylüyor.

Bu yaz Avrupa Şampiyonası'ndan kötü sonuçlarla dönen Milliler, Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynadıkları maçlarda da iyi bir performans sergileyemedi.

7 Eylül'de Hollanda karşısında alınan 6-1'lik skorun ardından ise oklar teknik direktör Şenol Güneş'e doğru çevrildi.

TFF yöneticileri, Hollanda maçının ardından ne söyledi?

Hollanda karşılaşmasının ardından istifa edip etmeyeceği sorulan Şenol Güneş, "Bana yalvardılar gelirken. Ben yalvararak gelmedim. Lucescu'ya 'gitsin' dediler. Bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçluyorsa düzende bir yanlışlık var." açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'un haberine göre; Hollanda - Türkiye karşılaşmasının ardından TFF yönetiminin kaldığı otelde bir toplantı yapıldı.

Şenol Güneş'in "Göreve getirmek için yalvardılar" sözü de bu toplantıda gündeme geldi ve bazı yöneticiler bu sözlere karşı çıktı:

"Evet bir yalvaran vardı ve onun ismi de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dı. - Şenol Güneş’i milli takıma alın ve bizi kurtarın..."

Nihat Özdemir ne söyledi?

TFF yöneticilerinin Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sorması üzerine ise TFF Başkanı şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz."

Şenol Güneş ne söylemişti?

Hollanda karşılaşmasının ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kararı saha içinde aldık, yanlış yaptık. Seçim olarak. Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonra alacağım karar, şu an alacağım bir karar değil, alınca açıklarım zaten."

"Ne yapacağımla ilgili konuşurum ama sahaya çıktığımda istifa diye bağırıyorlarsa, bir seneden beri maaş ve 'Git ne zaman gideceksin' diye bağırılıyorsa bunun Türk futboluna faydası yok.

Sahaya çıkan yönetim değil. Bir düzen var Türkiye'de. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun."

"Bu, doğru değil. Sahadaki oyuncu sorumluluktan kaçacak duruma düşüyorsa o zaman baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Öyle bir hava hissediyorum.

Biz iki maç kazanınca mükemmel dedik, bir maç kaybettik kötü olduk. Bir hoca da gelse bu sistemin doğru olmadığını söylüyorum. Kararı alırken çalıştığınız kurum var, onunla konuşup karar alırsınız."

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