Şenol Güneş: Geçmişten ders alıp bugünü yaşamak istiyoruz

Tecrübeli teknik direktör, Euro 2020'de hatalarından ders almış bir takım görmek istediğini vurguladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 öncesi takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli hoca, gruptan çıkmak istediklerini vurgularken takımın hücumdan savunmaya daha çabuk geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş, kadro ve süreçle ilgili şu yorumda bulundu:

"Üç hazırlık maçı oynayacağız. Hücumda sıkıntılarımız var. Yeni gelen oyuncularımızı göreceğiz. Dört oyuncumuz fazla.

"Yenilerden kimleri kadroya katacağımıza bakacağız. Milli takımda olan tüm oyuncularımızın olumlu davranışı bizi mutlu eder. "

"Şampiyon yapsınlar diye oyuncu transfer ediyoruz, bizimkiler yabancı takımları şampiyon yapıyor"

Güneş, Süper Lig'de yabancı oyuncu transferinin fazlalığına dikkat çekti ve yerli futbolcuların bu yüzden yurt dışına gittiğinin altını çizdi.

"Futbola biraz farklı açıdan bakalım. Yabancı oyuncuları aldık. Bizimkiler sığmadı, yurt dışına çıktı. Biz, şampiyon yapsın diye oyuncu transfer ediyoruz, bizimkiler yabancı takımları şampiyon yapıyor. Uluslararası alanda futbolcuları olan takımlarla oynuyoruz.

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası çok önemli. Yeni oyuncularla şimdiki oyuncuları rekabete sokarsak çok büyük iş olur. Lille'i tebrik ederiz. Fakat bir yandan da bize zararları oldu. Çünkü oyuncularımız geç geldi."

"Gruptan çıkmak istiyoruz"

Bazı hazırlık maçlarına vurgu yapan tecrübeli teknik direktör, oyun kalitesini de sahada göstermek istediklerini söyledi.

"Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Ama oyunumuzla bunu göstermek durumundayız. Hazırlık döneminde hücum anlamında takıma kimi katabiliriz ona çalışıyoruz.

"Letonya maçı oyun olarak artısı eksisi olan bir maç değildi. Duran topta sorun yaşadık. 3-3 olduktan sonra hiç tempo yapamadık. Andorra maçında iyi bastık ama netice alamadık. Letonya beklediğimizden daha etkili oldu. Kağıt üzerinde küçümsedik, bu doğru.

"Savunmaya çabuk geçmemiz lazım. İtalya bunu çok iyi yapıyor. Bunu kampta göreceğiz. Norveç maçında çok güzel durduk. Hatamız var ama az. Bizden üstün bir rakibe karşı oynamadık. Bizim için avantaj.

"Güçlü takımlara karşı iyi oynayıp başarılı olacağımızı düşündük. Kolay netice aldık. Önemli olan kendi oyunumuzu oynamak, rakibin oyununa göre de kendimizi geliştirmek. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor.

"Bu maçlarda Merih, Cengiz yoktu. Şimdi ne verecekler? Onlara bakmamız lazım. Kaygılarla yaşıyoruz. Geçmişten ders alıp bugünü yaşayalım istiyorum."

"Caner'i seviyorum ama sadece hücum yönüyle başarılı"

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kadroya alınmayan oyuncularla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Bu isimlerin başında Serdar Dursun, Adem Büyük, Muhammet Demir ve Caner Erkin geldi.

Şenol Güneş, bu konuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Bugün ne söylesem boş. Ozan Kabak'ın sakatlığı devam ediyor. Dorukhan'da ezik var. Abdülkadir henüz temposunu bulamadı. Kerem var, Rıdvan yeni geldi. Düşünebileceğimiz oyuncular var ama randıman vermeyebilirler.

"Caner'i seviyorum ama hücum yönüyle başarılı. Hücum ve savunmaya bakınca Rıdvan'ın daha iyi olacağını düşündüm.

"Serdar, Kenan'dan daha çok gol attı. Okan Yılmaz, Bursaspor'dayken iki defa gol kralı oldu ve kadroya aldım. Milli takım oyuncusu olmak önemli.

"Onları alman için kimi çıkarmam lazım? Burak'ı çıkarmam lazım, Enes'i çıkarmam lazım. Enes son maçlarda iyi oynadı. Gol atmadığı için eleştirildi. Adem de Serdar da Muhammet de aklımda. Bu takım hepimizin takımı.

"Bazı kulüpler, oyuncusunu milli takıma almadığımız için bize tepki gösterdi. Sonra o oyuncu kadroya almadı. Burak'la, Enes'le, Kenan'la turnuvayı götürebiliriz."

Daha fazlası için:

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik: Lille onlara çok şey borçlu

Euro 2020'de mücadele edecek kadrolar belli oldu

Beşiktaş'ın gözü Sevilla'nın kalecisinde