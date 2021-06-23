Schalke, Ozan Kabak için 15 milyon euro istiyor

Bundesliga'ya veda eden Schalke'nin satmayı düşündüğü Ozan Kabak ile Leicester ve Crystal Palace ilgileniyor.

Bild’in haberine göre; Schalke’nin Ozan Kabak için talep edeceği bonservis bedeli 15 milyon euro.

Ozan, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Liverpool’da geçirmişti. Sakatlıklar nedeniyle savunmada rotasyon darlığı yaşayan Jürgen Klopp, Ozan’a 13 maçta görev verdi.

Genç oyuncunun kiralık sözleşmesinde 18 milyon sterlin’lik bir satın alma opsiyonu da yer alıyordu. Ancak Liverpool sportif direktörü Michael Edwards, bu opsiyonu kullanmayacaklarını açıkladı.

Liverpool’un transfere yanaşmamasının ardından Schalke, Ozan Kabak’ı satış listesine koydu.

Schalke kaynak arayışında

Bundesliga’dan düşen ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Schalke, kadrodaki değerli isimleri elden çıkararak gelir yaratmayı hedefliyor.

Fakat Türkiye’nin Euro 2020’de sergilediği kötü performans ve Ozan’ın gruptaki üç maçta da şans bulamaması, Schalke’nin planlarını olumsuz yönde etkiledi.

Alman ekibi, geçen sezon 21 milyon euro değer biçtiği savunmacının fiyatını 15 milyon euro’ya çekmek durumunda kaldı.

Schalke beklediği teklifi bulamazsa, Ozan’ı umduğundan daha düşük bir bedel karşılığında satmak zorunda dahi kalabilir. 21 yaşındaki savunmacı ile Premier Lig ekipleri Leicester ve Crystal Palace’ın yanı sıra Fransız temsilcileri Nice ve Rennes de ilgileniyor.

Ozan'ın kariyeri

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2019’da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart’a transfer oldu. Sezon ortasında geldiği Stuttgart’ta 17 maça çıkan Ozan, o yaz 15 milyon euro bonservisle Schalke’ye gitti. Schalke formasıyla 43 maçta 3 gol kaydetti.

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