Milan ile sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu Inter’e transfer oldu

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'den gelen teklifi kabul etti.

Milan’ın sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Hakan Çalhanoğlu, şehrin diğer yakasına geçti. Sky Sport Italia'nın haberine göre ; Inter ile anlaşmaya varan Hakan Çalhanoğlu yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Milan ile Hakan Çalhanoğlu arasında bir süredir yeni kontrat için görüşmeler devam ediyordu. Ancak İtalyan basınında, Milan’ın önerdiği yıllık 4 milyon euro maaşı yetersiz bulan Hakan’ın 5.5 milyon euro’dan daha düşük bir teklife evet demeyeceği yazılmıştı.

Inter ile üç yıllığına anlaşan milli oyuncu, yeni kulübünde yıllık 5 milyon euro garanti ücret alacak. Hakan’ın maaşı bonuslarla birlikte 6 milyon euro’ya kadar yükselebilecek.

İtalya Serie A'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırarak takımın başına Simone Inzaghi'yi getirmişti. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Inzaghi döneminde gerçekleştirdiği ilk transfer oldu.

Avrupa'nın zirvesinde

Hakan Çalhanoğlu 2020/21 sezonunda, Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla ‘kilit pas’ atan oyuncuydu. 98 kilit pas ile zirvede yer alan Hakan’ı, Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes (95) ve kısa süre önce Barcelona ile anlaşan Memphis Depay (94) izledi.

Hakan bu kategoride Serie A’daki en yakın rakibine ise 16 paslık bir fark attı.

Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri

Profesyonel kariyerine 2011’de Karlsruher formasıyla başlayan Hakan, 2013’te Hamburg’a transfer oldu. Hızlı yükselişini sürdüren Hakan, Hamburg’da 38 maçta 11 gol ve 5 asist ürettiği sezonun ardından Bayer Leverkusen’e gitti.

Leverkusen’de geçirdiği üç sezonda Avrupa arenasında kendini gösterme fırsatı da yakalayan Hakan, 2017’de İtalya’nın dev kulüplerinden Milan’a transfer oldu.

Milan’da 172 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız, 32 gol ve 48 asist üreterek çarpıcı bir skor katkısı yaptı. Türkiye Milli Takımı’nın formasını da 59 kez giyen Hakan 13 gol kaydetti.

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