Eski Barcelonalı yıldız Eto’o, Messi ve Agüero birlikteliğinden fazlasıyla umutlu görünüyor.

Kariyerine Barcelona’da devam ederken Messi ile birlikte oynayan Eto’o, Agüero’nun da Katalan ekibinde verimli bir performans göstereceğini düşünüyor.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Agüero, geçtiğimiz günlerde Barcelona ile anlaşmaya vardı. Eto’o da Messi ile birlikte oynamasının Agüero’nun performansını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Neler söylendi?

Super Deportivo Radio’ya konuşan Eto’o, Barcelona’nın hücumdaki yeni ikilisi hakkında şunları söyledi: “Her sezon toplamda 60 gol atabilecek bir ikiliden bahsediyoruz. Umarım sakatlık sorunlarıyla karşılaşmazlar.”

Messi’nin Barcelona ile olan sözleşmesi de ay sonunda sona eriyor. Ancak Eto’o, Arjantinli yıldızın takımda kalacağına kesin gözlüyle bakıyor.

“Bence Messi, Barcelona’nın ta kendisidir. Onu farklı bir takımın formasını giyerken hayal bile edemiyorum.”

Messi’nin Barcelona formasıyla çıkış yakalamaya başladığı dönemde takım arkadaşı olan Eto’o, Arjantinli yıldızın karakteri hakkında da şunları söyledi:

“Bir keresinde Messi’ye atacağı her golün onu eşsiz bir oyuncu haline getireceğini söylemiştim. Messi bir tanrı gibi. Beni her zaman dinledi ve tavsiyelerime de ayak uydurmaya çalıştı.”

“O kadar güzel goller atıyor ki ben de onları izlerken televizyon karşısında çılgınlar gibi seviniyorum.”

Messi ve Agüero’nun geride bıraktığımız sezondaki performansları

La Liga’yı gol kralı olarak tamamlayan Messi, 2020-21 sezonunda Barcelona formasını tüm kulvarlarda 47 kez terletti. Bu karşılaşmalarda 38 gol kaydeden Arjantinli yıldız, 14 de asist kaydetti.

Sergio Agüero ise Manchester City’de sakatlıklarla boğuştuğu bir sezonu geride bıraktı. İngiliz ekibinin formasını tüm kulvarlarda 20 kez giyen Agüero, 6 gol 1 asistlik bir performansa imza attı.

Daha fazlası için:

Rıdvan Dilmen açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta çalışmayacak

Hakan Çalhanoğlu Inter’de

Real Madrid, Manchester United’ın Paul Pogba’lı takas teklifini kabul etmeyecek