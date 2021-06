Jose Mourinho'dan Kevin De Bruyne itirafı

Yeni sezon Roma'yı çalıştıracak olan Jose Mourinho, Chelsea döneminden öğrencisi Kevin De Bruyne hakkında konuştu.

Manchester City ve Belçika Milli Takımı'nın en önemli yıldız Kevin De Bruyne daha önce Chelsea forması giymiş ancak beğenilmeyerek gönderilmişti.

O dönem Chelsea'yi çalıştıran Jose Mourinho, yıldız oyuncunun ayrılmasına izin verdiği için yıllarca pek çok eleştiriye maruz kaldı.

Jose Mourinho neler söyledi?

talkSPORT'a konuşan başarılı teknik direktör, asla Kevin De Bruyne'nin kalıcı olarak takımdan gönderilmesini istemdiğini açıkladı.

"Beni o kadar etkiledi ki, bu çocuğun kiralık gitmesini istemediğime karar verdim. Kalmasını istiyordum. Premier Lig'de sezonun ilk maçında Hull City'e karşı ilk 11 çıktı.

"İkinci maçta Old Trafford'a geldi ve bana gelip, 'Her maçı oynamak, her dakika oynamak istiyorum' dedi. Bu konuda çok baskı yaptı.

"Daha sonra ayrılmak istedi. Daha önce kiralık gittiği ve çok mutlu olduğu Almanya'ya gitmek istedi ve gitmeye karar verdi. Hikaye bu. Çok kaliyeli bir oyuncu, o dünyanın ilk beşinde.

"Chelsea'de o sezona hazır değildi, sabrı yoktu. Biz antrenörler bazen hatalar yaparız ama bu konuda durum böyle değildi."

Kevin De Bruyne bu sezon ne yaptı?

Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan yıldız oyuncu, tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 40 karşılaşmada 10 gol atarken 18 kez de asist yapma başarısı gösterdi.