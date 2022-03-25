Satış süreci devam eden Chelsea için altı teklif masada

Roman Abramovich'in Chelsea'nin sahibi olduğu 19 yıllık sürenin sonuna gelinirken, el değiştirmeye hazırlanan İngiliz devi için sunulan teklifler de değerlendiriliyor. GOAL, Chelsea'yi satın almak isteyen kişi ve gruplarla ilgili her şeyi sizlere sunuyor.

25 Mart'ta, eski Liverpool başkanı Sir Martin Broughton ve Los Angeles Dodgers'ın sahipleri arasında yer alan Todd Boehly'nin Chelsea'nin satışını yöneten ABD bankası Raine Group tarafından satışın bir sornaki aşamasına geçmek için seçildiği açıklandı.

İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss ve İngiliz girişimci Jonathan Goldstein'ı içeren bir grup yatırımcının oluşturduğu konsorsiyum da ciddi bir aday olarak öne çıktı. GOAL'ün edindiği bilgiye göre perşembe günü Suudi bir medya grubunun verdiği teklifin reddedilmesinin ardından masada kalan teklif sayısı altıya düştü.

Hükümet de sürece dahil oldu

Eski Olimpiyat şampiyonu ve şu anki Dünya Atletizm başkanı Lord Sebastian Coe'yu içeren konsorsiyum iddiasını sürdürürken, Chicago Cubs takımının serisinin sahibi Ricketts ailesinin de güçlü bir alternatif olduğu biliniyor.

Öte yandan Chelsea taraftarı iş adamı Nick Candy, Güney Koreli bir finans şirketinin desteğiyle Chelsea'yi satın almak için girişimlerini sürdürürken oldukça umutlu görünüyor.

Chelsea'nin yeni sahibinin kim olacağına dair son kararı Marina Granovskaia, Bruce Buck, Eugene Tenenbaum ve David Barnard'dan oluşan Chelsea'nin yönetim kurulu verecek. ABD'li Raine Group ise satış sürecinde sadece danışmanlık rolü üstlenecek.

Normalde bu satışa dahil olmaması gereken Birleşik Krallık Hükümeti de özel bir lisansla sürece dahil olacak. Hükümetin satış işlemleri sırasındaki temel rolü satış işlemi için ödenen bedelin Roman Abramovich'in hesaplarına aktarılmaması olacak.

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