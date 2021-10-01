Şaşırtan istatistik: Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de son sırada

Manchester United’a gollerle dönen Portekizli yıldız, önemli bir alanda ise takımını eksik bırakıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’e 90+5’te attığı golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, bir kez daha kahramanlaşmıştı.

Manchester United’daki ikinci dönemine gol katkısı anlamında harika bir başlangıç yapan Ronaldo, şu ana kadar beş maçta beş gol kaydetti.

Ancak 36 yaşındaki oyuncunun pres konusundaki eksikliği istatistiklere yansıdı. The Athletic’in haberine göre; Premier Lig’de en az 270 dakika süre alan forvet oyuncuları arasında rakip savunmalara en az pres yapan isim Ronaldo.

Rakip savunmacılara 90 dakika başına sadece 2.7 kez pres yapan Ronaldo, açık farkla listenin son sırasında yer alıyor. Şu ana kadar Young Boys mücadelesi hariç tüm maçlarda 90 dakika oynayan Ronaldo, sahada olduğu süre boyunca takımını pres anlamında eksik bırakıyor.

Lukaku da aksıyor

Listenin sondan üçüncü sırasında da sürpriz bir isim var. Chelsea’nin Inter’den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, rakip savunmacılara 90 dakika başına 6.2 kez pres yaptı.

Bu kategoride zirveyi ise, Crystal Palace’ın dinamik hücumcusu Wilfried Zaha ve sezona sürpriz biçimde harika giren Brighton’ın forveti Neal Maupay paylaşıyor.

Ronaldo gollerine devam ettiği sürece, Manchester United taraftarları onun pres konusundaki eksikliğini fazla umursamayacaktır. Ancak her kulvarda zirveyi hedefleyen Kırmızı Şeytanlar, güçlü rakiplere karşı bu nedenle sorun yaşayabilir.

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