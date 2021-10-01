Barcelona'da Jürgen Klopp sesleri

Katalan kulübü, Alman menajeri listesine aldı.

Barcelona'da son dönemde herkesin konuştuğu konu, teknik direktör Ronald Koeman'ın geleceği.

Zira takımda işler hiç yolunda gitmiyor ve Hollandalı hoca ile başkan Joan Laporta'nın arasının gergin olduğu da ortada.

Koeman'ın kulüpten gönderilceği kesin gibi. Sadece henüz zamanı belli değil. Goal,daha önce edindiği bilgilerde bu değişikliğin millî aranın ardından yapılabilceğini bildirmişti.

Klopp, listede

Barça'nın yeni hoca adayları arasında yeni bir menajer daha katıldı.

El Nacional'a göre Liverpool menajeri, Ronald Koeman'ın yerine geçebilecek dört adaydan biri.

Katalan kulübü, Klopp'u, Koeman'ın yerine gelebilecek hoca adayları listesine aldı.

Barca yönetimi, Liverpool menajerinin büyük hayranı ve 54 yaşındaki hoca için sezon sonunu bile bekleyebilirler.

Klopp'un, şu anda mali sıkıntı içinde olan bir kulüp için Anfield'dan ayrılıp ayrılmayacağını zaman gösterecek.

Diğer adaylar kimler?

Barcelona'nın hoca listesindeki en kuvvetli adayın, şu anda Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez olduğu biliniyor.

Martinez'in, kasım ayındaki milli aranın ardından Katalan kulübüne gelebileceği söyleniyor.

AS'ta yer alan habere göre ise Barça Başkanı Joan Laporta, eski Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo ile görüşüyor.

İtalyan hoca, kötü giden sonuçların ardından Juventus'tan ayrılmış ve başka bir takımla henüz anlaşmamıştı.

Ronald Koeman, Katalan devinin başında direnmeye devam ederken Barça'yı bu hafta Atletico Madrid maçı bekliyor.

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