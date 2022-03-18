Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında final yolu da netleşmiş oldu. Yapılan kura çekiminin ardından son sekiz takımın eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Münih

Benfica-Liverpool

Yarı final eşleşmeleri

Manchester City-Atletico Madrid / Chelsea-Real Madrid

Benfica-Liverpool / Villarreal-Bayern Münih

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'nin finalde Manchester City'yi Kai Havertz'den gelen golle 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı organizasyonu Real Madrid'den bu yana iki sene üst üste kazanan bir takım olmamıştı.

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