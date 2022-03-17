Everton - Newcastle United maçında kaleye bir anda atlayıp kendisini bağlayan kişi için güvenlik görevlileri seferber oldu.

Premier Lig'in 20. haftasında ertelenen ve Perşembe günü oynanan mücadelede Everton - Newcastle United'ı konuk etti ancak maça sahaya giren bir seyirci damgasını vurdu.

Just Stop Oil (Petrolü Durdurun) yazılı bir tişört giyen protestocu, bunu neden yaptığını daha önce hazırlanmış bir metin ile sosyal medyada açıkladı.

Protestocular ne söyledi?

Just Stop Oil'in sosyal medyasında yayınlanan bir paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2022'deyiz ve yukarı bakma zamanı, adım atıp bekleme vakti değil. Acil bir durummuş gibi davranma vakti."

"Birbiri ardına çalışmalar geleceğimin kötü olacağını açıklıyor ve hükümetim bana endişelenmeyip emekli maaşı ödemeye devam etmemi söylüyor."

"Ama bir seçeneğimiz var. İklimimizin bozulmakta olduğunu vurgulayabiliriz, bize ihanet eden bu hükümete direnmeyi seçebiliriz ve buna seyirci kalmayız."

Everton - Newcastle maçı, bir protestocunun kendisini kale direğine bağlamasıyla yarıda kesildi pic.twitter.com/GufwkCZIES — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 17, 2022

Bu ilk kez mi yaşandı?

Bu olay ilk kez yaşanmıyor.

Just Stop Oil adına Liverpool - Arsenal mücadelesinde de bir kişi kendini direğe bağlamaya çalıştı.

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