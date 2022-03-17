Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'dan bir ilk: NEF Stadyumu'ndaki ilk golünü Barcelona'ya attı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı NEF Stadyumu'nda ağırlıyor.

Sarı kırmızılı takım Camp Nou'daki ilk maçta iyi bir savunma performansı göstererek rakibi ile 0-0 berabere kalmış ve çeyrek final umutlarını ikinci maça taşımıştı.

Son 16 turunun ikinci ayağında Galatasaray, Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kafa golüyle Barcelona karşısında öne geçti.

Marcao ne başardı?

Barcelona maçının 28. dakikasında Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, sarı kırmızılı takımı öne geçirirken kendisi adına da bir ilke imza attı.

Marcao, Galatasaray kariyerinde taraftarların önünde NEF Stadyumu'nda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Marcao, gol sonrası sevincinde korner direğini devirdiği için hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Ardından korner direğini tekrar yerine diken Marcao, futbolseverlere ilginç anlar yaşatmış oldu.

Barcelona karşısında savunma performansı ile dikkat çekiyor.

Galatasaray formasıyla 133 maça çıkan Marcao, 1 gol 2 asistlik gol katkısına sahip.

Burak Elmas'tan açıklamalar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmek ve Avrupalı rakipleriyle rekabet etmektir.

"Bu yüzden bizim için Avrupa kupası maçları her zaman farklı bir motivasyona sahne oldu. Taraftarlarımız bu karşılaşmaya büyük önem veriyor ama zor bir maç olacağının farkındayız.

"Umuyorum ki elimizden geleni yapıp, çeyrek finale çıkmayı başarırız. Domenec Torrent ile birlikte yeni bir proje yürütüyoruz. Güçlü bir takım kurmak ve onun oyun tarzına uygun şekilde oynamak istiyoruz. Bu birlikteliğin uzun süre devam etmesini arzuluyoruz."

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