Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, Camp Nou'dan golsüz beraberlikle ayrılan temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

Bir üst tura geçen taraf Katalan devi olurken Türk takımları için de yas çanı çaldı.

Ne oldu?

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

2023/24 sezonunda eleme turları itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.

Maç nasıl sonuçlandı?

Galatasaray mücadelenin 28. dakikasında Marcao ile gol perdesini açtı. Ancak 37. dakikada sahneye çıkan Pedri, Barcelona'nın beraberliği yakaladığı golü kaydetti.

İki ekip soyunma odasına beraberlikle giderken ikinci yarıda bu kez Aubameyang sahneye çıktı. Eski Arsenal yıldızı, 49. dakikada Barcelona'yı 2-1 öne geçiren golü attı ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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