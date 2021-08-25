Şampiyonlar Ligi grup kuraları ne zaman, hangi kanalda?
Bu hafta oynanacak Brondby - Salzburg, Dinamo Zagreb - Sheriff, Shakhtar Donetsk - Monaco play-off rövanş maçlarının ardından Devler Ligi'nde gruplara kalan son takımlar belli olacak.
Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş ise grup aşamasından kuralara katılıyor.
Play-off maçlarından gelecek sonuçlara göre Beşiktaş 3. veya 4. torbadan kuraya dahil olacak.
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi kura çekilişi 26 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek.
Saat 19:00'da başlayacak olan kura çekimleri İstanbul'da yapılacak.
Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilişinin ardından grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Beşiktaş kaçıncı torbada yer alacak?
Play-off turundaki Salzburg-Brondby ve Monaco-Shakhtar Donetsk eşleşmeleri siyah-beyazlıları yakından ilgilendiriyor.
Play-off turunda, UEFA kulüpler sıralamasında Beşiktaş'tan yukarıda olan Shakhtar Donetsk ve Salzburg'dan birisinin elenmesi halinde siyah-beyazlılar kura çekimine üçüncü torbadan katılacak.
Play-off turunun galipleri Salzburg veya Shakhtar Donetsk olursa Beşiktaş kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.
PSV'den beklenen sonuç gelmedi
Benfica - PSV Eindhoven eşleşmesinde ise turu atlayan takım Benfica oldu.
Evindeki karşılaşmayı 2-1 kazanan Portekiz temsilcisi, deplasmanda 0-0 berabere kalarak gruplara kalma şansı yakaladı.
Eğer PSV, Benfica'yı eleseydi Beşiktaş, gruplara 3. torbadan katılma şansı elde edecekti.