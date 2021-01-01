Şampiyonlar Ligi finalinde seyirci olacak mı? UEFA açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak finaline seyirci alınıp alınmayacağı tartışmalarına nokta koydu.

Türkiye koronavirüs önlemleri nedeniyle 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmaya hazırlanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanacağını açıkladı.

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan haberde UEFA'da Türkiye'deki önlemlerin dev finali etkilemeyeceği yönünde bir görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Habere göre Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile sürekli temas halinde olan ve ülkedeki son durumu yakından takip eden UEFA, finalin seyircili oynanmasının önünde herhangi bir engel görmüyor.

İngilizler avantajlı

Seyirci kapasitesine ilişkin bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşacak olan UEFA, biletler satışına da onay verecek.

29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için dört aday bulunuyor. Yarı final ilk karşılaşmalarında Chelsea deplasmanda karşılaştığı Real Madrid ile 1-1 berabere kalırken, Manchester City de deplasmanda karşılaştığı son finalist PSG'yi 2-1 yenmiş ve final için iki İngiliz takımı da büyük bir avantaj elde etmişti.

İstanbul'da 2004-2005 sezonunda oynanan ilk Şampiyonlar Ligi finali unutulmaz bir maça sahne olurken, şampiyon Milan'ı 3-0 geriye düştüğü maçta penaltılarla geçmeyi başaran Rafael Benitez yönetimindeki Liverpool olmuştu.

İki İngiliz takımının final oynama olasılığı bulunan kupada bu ihtimal gerçekleşirse, İstanbul'daki ikinci finalde de gülen takım yine bir İngiliz ekibi olacak.

Daha fazla okuma