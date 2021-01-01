Eski yardımcısı Guardiola'yı anlattı: "Mozart gibi bir dâhi"

Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent, başarılı çalıştırıcıyı Mozart'a benzetti.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola kariyerine 2008 yılında Barcelona'da başladığında birçok başarı kazandı. Katalan ekibiyle dört sezonda üç La Liga şampiyonluğunun yanı sıra iki kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

51 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinin devamın Bayern Münih ve Manchester City ile de zaferler yaşadı. Ancak Katalan antrenör bu iki takımda Avrupa'da zafer elde edemediği için sürekli eleştirilere maruz kalıyor.

Domenec Torrent neler söyledi?

Şimdilerde Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran Domenec Torrent, Goal'e yaptığı açıklamada, Guardiola'nın şansızlıklar yaşadığını ifade etti.

"Şansızlıklar... Raheem Sterling net bir fırsatı birkaç metre öteden kaçırdı. Bu antrenörün suçu mu? Hayır. Pep de hata yapar ama o bir dahi ve insanların bir dahinin nasıl başarısız olduğunu görmek istemesi doğalarında var.

"Mozart gibi müzisyenlerde de durum aynıydı. Bir hata yaptığında insanlar onu eleştirmekten mutluydu, çünkü nadiren hata yapıyordu. Pep'e benziyor."

2020/2021 sezonu Manchester City'nin Devler Ligi sezonu olabilir mi?

Pep Guardiola, ilk dört yılında Manchester City'i Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesine taşıyamadı. Ancak bu sezon bu eşiği aşarak yarı finale geldi.

İngiliz ekibi, PSG'yi elemeyi başarırsa İstanbul'da oynanacak finalde Chelsea - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.