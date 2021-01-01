Harry Kane: Kupa kazanmak istiyorum

İngiliz yıldız, Tottenham'ın İngiltere Lig Kupası'ndaki yenilgisinin ardından Manchester City'nin oldukça gerisinde olduğunu kabul ediyor.

Bu yaz Tottenham'dan ayrılacağı iddia edilen Harry Kane, "büyük ödüller kazanma" arzusu olduğunu itiraf etti.

Tottenham, Pazar günü İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'ye mağlup oldu ve kupasızlık serisini 13 yıla çıkardı.

Manchester United ile Real Madrid'in temasta olduğu bilinen Harry Kane ise kariyerinin ilk büyük kupasını arıyor.

Harry Kane ne söyledi?

Harry Kane, Londra Futbol Ödülleri'nde yılın Premier Lig oyuncusu seçilmesinin ardından konuştu.

"Bireysel ödüller harika bir başarı" diyen Kane ekledi, "Kariyerimin sonuna dönüp baktığımda, bunu düşüneceğim ve biraz daha fazlasını alacağım."

"Şu anda bir oyuncu olarak hedefim takım ile kupalar kazanmak. Bu ödül harika olsa da takım olarak verilebilecek en büyük ödülleri kazanmak istiyorum ve bunu tam olarak yapamıyoruz."

"Bu, acı tatlı bir durum. Takım ile kupalar kazanıp bu ödülü almayı tercih ederdim."

Harry Kane'in Jose Mourinho hakkındaki düşünceleri

Tottenham yönetimi takımdaki 17 aylık görevinin ardından Jose Mourinho'nun işine son verdi ve Ryan Mason geçici olarak Portekizli menajerin yerini aldı.

Mourinho, Tottenham ile istikrarlı bir başarı yakalayamadı ancak Harry Kane onunla birlikte büyüdü ve takımı ilerletmek için Mourinho'ya daha fazla zaman verilmemesini "utanç verici" buluyor.

"O, harika bir menajer, dünyanın en büyük kulüplerinde en büyük futbolcuları çalıştırdı."

"Ne istediğine dair gerçek bir anlayışla geldi ve baştan sona güzel bir iletişimimiz vardı."

"Maçlarda son üç veya dört yıldır evrildiğimi hissediyorum. Daha iyi şeyler yapamamak ve kupa kazanamamak utanç vericiydi ama ben Mourinho ile yaşadığım deneyimi kariyerimin geri kalanında ileriye taşıyacağım."

Harry Kane'i ne bekliyor?

Bu sezon toplamda 31 gol, 17 asist kaydeden Harry Kane, 2 Mayıs'ta Tottenham ile Sheffield United sınavına çıkacak.

8 Mayıs'ta ise Tottenham, Leeds United deplasmanına misafir olacak.



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