Marcelo'ya sandık görevi geldi, Chelsea maçı zora girdi

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'de rövanş maçı öncesi Marcelo krizi yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Chelsea'yi konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Real Madrid gözünü rövanşa dikti. Fakat rövanş karşılaşmasında tecrübeli bir yıldızından faydalanamayabilir.

El Mundo'nun haberine göre, Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, 4 Mayıs'ta Madrid'de yapılacak yerel seçimlerde sandık görevlisi olacak. Real Madrid ise 5 Mayıs günü Chelsea ile karşılaşacak ve maçtan önceki gün Londra'ya hareket edecek. Sandık görevlisi olan Marcelo, gerekli izinler sağlanamazsa zorlu maçta forma giyemeyecek.

İspanya'da atanan sandık görevlileri, eğer işleriyle alakalı bir mazaret gösterirse seçimdeki görevlerinden muaf kılınabiliyor. Fakat Chelsea - Real Madrid maçının 5 Mayıs'ta oynanacak olması bu iznin çıkmasını engelliyor.

Real Madrid itiraz etti

Real Madrid yönetiminin yaptığı ilk itiraz da bu gerekçeyle kabul edilmedi.

Marcelo'nun takımdan ayrı uçuş yapması ise UEFA kuralları nedeniyle mümkün görünmüyor. Son bir senede düzenlenen koronavirüs kuralları gereği, Real Madrid maçtan bir gün önce Londra'ya gitmek zorunda. Marcelo'nun maç günü takıma katılması da Real Madrid'in oluşturduğu karantinanın ihlal edilmesi anlamına geliyor.

Bundan dolayı Real Madrid yönetimi, seçim kuruluna Marcelo'nun takımla seyahat etmesinin zorunlu olduğunu belirten bir yazı göndererek ikinci kez itirazda bulundu. Haberde, seçim kurulunun beş gün içinde kararını açıklayacağı ifade edildi.

Marcelo'nun bu sezonki performansı

32 yaşındaki Marcelo, son iki sezonda eski günlerinin biraz uzağında. Brezilyalı oyuncu bu sezon 16 resmi maçta forma giydi ve gol atamadı.

Marcelo, Chelsea ile oynanan ilk maçta takımdaki yerini alsa da oynadığı futbolla beklentilerin altında kaldı.

Marcelo, Real Madrid'de 14. sezonunu geçiriyor.