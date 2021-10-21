Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Samatta, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı karşısında bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk iki maçında Frankfurt ve Olympiakos'tan bir puan alabilmişti.

Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında ise Beçlika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı.

Kiralık gönderdiği oyuncusu Mbwana Samatta'nın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Enner Valencia'nin golleriyle ilk devreyi 2-1 önde başardı.

Samatta'dan Fenerbahçe karşısında rekor

Mbwana Samatta, maçın henüz ikinci dakikasında (1:48) Antwerp'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Tanzayanlı oyuncu, Opta verilerine göre bu golle birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

1:48 - Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti. Seri. pic.twitter.com/oMKfjNoKL3 — OptaCan (@OptaCan) October 21, 2021

Samatta'nın Fenerbahçe kariyeri

2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta, çubuklu formayı toplamda 33 maçta terletti.

Samatta, bu maçlarda altı kez gol sevinci yaşadı.

2021-22 sezonunda ise Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı, şu ana dek 10 maçta üç gol bir asistlik bir performansla oynuyor.

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