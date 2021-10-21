Samatta, eski takımı Fenerbahçe karşısında bir rekora imza attı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk iki maçında Frankfurt ve Olympiakos'tan bir puan alabilmişti.
Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında ise Beçlika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı.
Kiralık gönderdiği oyuncusu Mbwana Samatta'nın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, Enner Valencia'nin golleriyle ilk devreyi 2-1 önde başardı.
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Samatta'dan Fenerbahçe karşısında rekor
Mbwana Samatta, maçın henüz ikinci dakikasında (1:48) Antwerp'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Tanzayanlı oyuncu, Opta verilerine göre bu golle birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.
Samatta'nın Fenerbahçe kariyeri
2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta, çubuklu formayı toplamda 33 maçta terletti.
Samatta, bu maçlarda altı kez gol sevinci yaşadı.
2021-22 sezonunda ise Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı, şu ana dek 10 maçta üç gol bir asistlik bir performansla oynuyor.
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