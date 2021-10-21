MHK için Cüneyt Çakır - Fırat Aydınus modeli iddiası

Merkez Hakem Kurulu'nda Serdar Tatlı'nın istifasının ardından TFF'nin beklenmedik bir yola başvurabileceği iddia edildi.

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli ekibin yönetimi, hakem Ali Şansalan'ın kararları sert bir dille eleştirmişti.

Karşılaşmadan sonra taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet eden başkan Ali Koç: "İstemediğimiz bir hakem maça atandı sesimizi çıkarmadık. Hakkımızı korumak için iş başa düştü." ifadelerini kullanmıştı.

Bu olayların ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevinden istifa ettiği duyuruldu. Demirören Haber Ajansı, Tatlı'nın yerine Cüneyt Çakır - Fırat Aydınus ikilisinin göreve gelebileceğini iddia etti.

Çakır - Aydınus modeli

DHA'da yer alan haberde; MHK'nın yeni yapısı için şu anda hakemlik yapmaya devam eden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus ikilisinin de seçenekler arasında bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca bu yapıda Çakır'ın başkan, Aydınus'un başkan yardımcısı görevlerinde düşünüldüğü; ancak bu yenilenmenin şimdi mi, yoksa sezon sonunda mı gerçekleşeceğinin henüz netleşmediği söylendi.

Tatlı neden istifa etti?

Bunlarla birlikte haberde, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü toplantıya davet edilmeyen Serdar Tatlı'nın bu duruma alındığı ve istifasını sunduğuna yer verildi.

Tatlı'nın toplantıya davet edilmemesini gerekçe göstermesinin yanı sıra, kulüplerin istediği yeni bir yapılanma çalışmasının önünü açmak için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

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