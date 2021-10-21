Genç oyuncu Zidan Sertdemir'in millî takım tercihini Danimarka'dan yana kullandığı ileri sürüldü.

Teknik direktör Stefan Kuntz ile yeni bir yapılanmaya giden Türkiye'de millî takım sorumlusu Hamit Altıntop, millî takım formasını giyebilecek oyuncular için çalıştıklarının altını çizmişti.

Ay-yıldızlılar, bir yandan Ferdi Kadıoğlu için girişimlerini sürdürürken Bayer Leverkusen forması giyen 2005 doğumlu Zidan Sertdemir'i de ikna etmek istiyordu.

Ancak genç oyuncunun tercihini Danimarka'dan yana kullandığı ileri sürüldü.

Neler söylendi?

16 yaşındaki oyuncunun babası, Danimarka'dan Tipsbladet kaynaklı habere göre oğlunun Türkiye'den gelen teklifi geri çevirdiğini söyledi:

“Türkiye’den yetkililer benimle birkaç kez irtibata geçtiler ancak bizim kararımız ve cevabımız belliydi. Burada kendimizi daha çok evimizde hissediyoruz.”

“Tabii ki bizim için zor bir karardı. Ancak aklımızın köşesinde hep Danimarka’yı seçmek vardı. Zidan çocukluğundan beri Danimarka forması giymenin hayalini kuruyordu.”

Zidan Sertdemir, Danimarka’nın U-16 ve U-17 takımlarında sırasıyla dört ve iki maçta boy gösterdi. Genç yıldızın babası Bilbay Sertdemir, süreci şöyle anlattı:

“Oğlum burada doğdu, büyüdü ve gelişti. Danimarka’ya borcumuzu ödememiz lazım. Süreç devam ediyor ancak biz onun Danimarka formasını giymesini istiyoruz çünkü burada kendisini evinde hissediyor.”

“Ayrıca Kasper Hjulmand ve tüm Danimarka Millî Takımı bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. Zidan’a büyük bir güven duyuyorlar.”

“Onun Türkiye’yi seçmesini gerektirecek bir sebep yok. Aile kökleri Türkiye’yi dayansa da onun gelişmesini Danimarka sağladı.”

“Net bir şekilde bizim önceliğimiz Danimarka Millî Takımı. Türkiye’yi seçmek gibi bir düşüncesi yok. Belki bu oradaki yetkilileri kızdıracaktır ama biz kararımızı verdik.”

Zidan Sertdemir'in kariyeri

Genç oyuncu, ilk olarak Brondby ve FC Nordsjaelland altyapılarında boy gösterdi. FC Nordsjaelland'de U-19 takımına yükselen Zidan Sertdemir, yükselen performansıyla 2021 yazında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

16 yaşındaki oyuncu, Alman temsilcisinin U-19 takımında şu ana dek beş maçta forma giydi ve rakip fileleri iki kez havalandırdı.

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