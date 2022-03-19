Sadık Çiftpınar ile Yeni Malatyaspor taraftarları arasında ne yaşandı?
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği maça ilginç bir olay damga vurdu.
Kasımpaşa'nın üç dakikada bulduğu iki golün ardından Yeni Malatyaspor tribünleri takımın stoperi Sadık Çiftpınar'ı protesto etti.
Taraftarlara el hareketiyle karşılık veren 29 yaşındaki savunmacı tepkilerin giderek büyümesi üzerine sahayı terketmek istedi.
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Kaptanlık pazubandını çıkartarak kenara doğru hareketlenen Sadık Çiftpınar'ın bu hareketi üzerine oyun bir süre durakladı.
Hem takım arkadaşları, hem de Kasımpaşalı oyuncular Sadık Çiftpınar'ı sahada kalması için uzun süre ikna etmeye çalıştı.
Güçlükle oyun alanına döndürülen Sadık Çiftpınar ile tribünler arasındaki sürtüşme devam etti. Kısa bir süre daha oyunda kalan Sadık 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.
Kadro dışı bırakıldı
Maçın ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Yeni Malatyaspor kulübü, Sadık Çiftpınar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
"Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İlk olay değil
Sadık ile Yeni Malatyaspor taraftarları arasında daha önce de gerginlik yaşanmıştı. Deneyimli savunmacı, Antalyaspor maçında taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından üç maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırılmıştı.
Hatayspor, Adana Demirspor ve Altay maçlarını cezası nedeniyle kaçıran Sadık, Kasımpaşa maçıyla formasına yeniden kavuşmuştu.
30 maçta 20 puanla Süper Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor küme düşmenin en önemli adayı konumunda.
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