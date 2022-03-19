Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen, Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun yerini alabilir mi?

Manchester United taraftarları, Victor Osimhen'i İtalya Serie A'da gösterdiği performansın ardından takımlarında görmek isteyebilir.

Bir bakıma, onun performansı Kırmızı Şeytanların Tottenham Hotspur karşısında 3-2'lik başarısına yardımcı olan bir adamla benzerlikler taşıyordu.

Cristiano Ronaldo için, bu türden güçlü bir kafa vuruşu yapmak ne ilk ne de son oldu.

Gerçekten de Nijeryalı süperstar, Avrupa Ligi grup aşamasında Leicester City, Torino, Venezia, Cagliari ve Cagliari'ye karşı attığı gollerle kalitesini kanıtladı.

Ve son dönemde, bunu bir alışkanlık haline getirdi.

Daha da övgüye değer şey ise Osimhen'in bu sezon Serie A'daki dört kafa golünden üçünün kasım ayında aldığı ciddi bir yüz yaralanmasından sonra gelmesiydi.

Olası bir kötüleşme korkusuyla hava topu mücadelelerinden kaçınmak yerine, zaman zaman riskli bir şekilde de olsa asla geri adım atmıyor.

Osimhen için, İtalya'nın en üst ligindeki bir başka büyük kulübe karşı goller atamaması konusunda çeşitli eleştiriler vardı.

Real Madrid’in eski forveti için de Manchester City'nin Etihad Stadyumu'nda takip eden derbilerinde buna benzer görüşler var.

Ronaldo eleştiriden besleniyor ve çoğu futbolcunun düşüşe geçtiği 30’lu yaşlarından sonra bile zindeliğini korudu.

Osimhen, Ronaldo'nun zirvesine ulaşmaktan hala çok uzakta olsa da, onun sert zihniyeti küçümsenemez.

Tudor'un geçen hafta sonu Verona'daki maçtan önce istemeden de olsa onu motive etmesi onun yapısıyla ilgili bazı izlenimler sunuyor.

Nijeryalı'nın tehdidine ne kadar yüksek puan verdiği sorulduğunda, “Hayır, o Serie A'daki en iyi forvet değil.

“O en iyilerden birisi ama benim için en iyisi Dusan Vlahovic” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bunun üzerine Napoli’nin 9 numaralı forvetinin gösterdiği üstün performans, ocak ayında kaybettiği bir sahada ve üç karşılaşmada yenilmediği rakiplerine karşı güç gösterisiydi.

Arsenal ve United taraftarları şu anda golcü oyuncunun kendi takımlarına katılmasını isterken onun geleceği hakkındaki konuşmalar yeniden canlandı.

GOAL geçtiğimiz günlerde, önünde iyi bir gelecek olan golcü oyuncu için Kuzey Londra'ya geçişin artılarını ve eksilerini açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar, yönetsel belirsizliklerini çözmek zorunda olsa da Napoli’nin golcüsü için talep ettiği ücret sorun olmaya devam ediyor.

Edinson Cavani'nin Old Trafford'daki sözleşmesi bitiyor ve Ronaldo'nun Manchester için uzun vadeli bir anlaşma yapması beklenmiyor.

Bu nedenle oyuncunun United’a gelme olasılığı üzerinde duruluyor.

Bununla birlikte, yeni bir patron arayışı, 23 yaşındaki oyuncunun son yıllarda menajersiz görünen bir kulübe transfer olmak istemeyeceği anlamına da geliyor.

Arsenal’da ise durum şu anda tamamen farklı görünüyor. Onlar, göz alıcı bir kadro oluşturma planları içerisinde.

Yaz dönemi yaklaşıyor ve bununla birlikte transferler başladığında beklenen bir netlik vaadi ortaya çıkacak.

Osimhen'e gelince, Udinese'ye karşı 10. golünü atarak Serie A'da iki farklı sezonda çift hanelere ulaşan ilk Nijeryalı olmak istiyor.

İlginç bir şekilde, genç forvetin dokuz golünden sadece ikisi Napoli'deydi ve diğer 7 golü deplasmanda geldi.

Sadece deplasman golleri sayıldığında diğer rakiplerinin oldukça önüne geçecek ve onları epey geride bırakacak gibi görünüyor.

Ligde üst sıraları hedefleyen Napoli, önündeki Udinese maçını kazanırsa maç fazlasıyla AC Milan ile aynı puana gelecek.

Osimhen'in sert zihniyeti, Ronaldo'nun saygın ve madalyalarla dolu kariyeri boyunca çok iyi bildiği birçok zorluğu gördü.

Dolayısıyla, bu iki oyuncu aynı kumaştan kesilmiş olabilirler mi?

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