İngiliz emlak geliştiricisi Nick Candy liderliğindeki gruplar, Chicago Cubs'ın sahibi Ricketts ailesi ve Martin Broughton ve Sebastian Coe ikilisi tarafından, İngiltere Premier Ligi kulübü Chelsea'yi satın almak için üç teklif yapıldı.

Daha önce Chelsea kulübünü satın almak istediğini açıklayan Türk iş adamı Muhsin Bayrak, belirtilen süreyi kaçırdıkları için kulübe teklif veremediklerini açıkladı.

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İngiliz hükümeti tarafından Roman kendisine yönelik yaptırımlar uygulanmadan önce kulübünü satışa sundu.

ABD bankası olan Raine Group, Rus milyarderin yaptırıma uğraması sonrasında Chelsea'nin satış sürecini yönetiyor ve tekliflerin sunulması için cuma gününe kadar son tekliflerin yapılabileceğini belirtti.

Ne söylendi?

Daha önce Chelsea kulübüne ilgi duyduğunu ifade eden Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Reuters’e yaptığı açıklamada, şirketi AB Group Holding'in Raine Bank'a teklif veremediğini söyledi.

Bayrak, "AB Grubu'nun müzayede prosedürü konusunda avukatlarla yanlış anlaşılmalar oldu ve bu nedenle süreyi aştık.

“Mail adresi karıştı; Chelsea için yapacağımız teklifi yetiştiremedik.

"Oluşan bu karışıklıktan dolayı gerçekten çok üzgünüm" dedi.

Bayrak, daha önce ne söylemişti?

Türk iş insanı Muhsin Bayrak daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün hem kulüpten hem de İngiltere devletinden bize bir mail geldi. İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan 'kulübü satın alabilirsiniz' diye mail geldi."

"Biz 15 gündür Chelsea'nin alımı için arkadaşlarımız hem İngiltere'de hem Türkiye'de hukuk bürolarımız sürecin takipçisi oldu. 27 Şubat'ta 3 günlük çalışmadan sonra irtibat kuruldu ve görüşmelere başlandı. Chelsea'nın satışı kamuoyuna daha açıklanmamıştı ve bizim bilgimiz vardı.

"Türk şirketinin öne çıkması dünyada ciddi anlamda heyecan yarattı. Türkiye'den böyle bir girişimin olacağını kimse düşünemiyordu. Roman Abramovich ile olan ilişkilerimizle alıcı olan şirketlerin önüne geçmiş olduk.

"Resmi başvuruyu yaptıktan sonra, gece bir operasyonla İngiliz devleti Abramovich'in mal varlığına tedbir koyuyor. Bu uluslararası hukukta vicdanları rahatsız eden bir konudur.

"Ben bir Türk olarak, Chelsea futbol kulübünü alıyor olacağım, kulüp sahibinin mal varlığına el koyuluyorsa ben neye göre kulübü satın alacağım ve hangi hukuka güvenerek orada yatırım yapacağım? Bir ülkede savaş olabilir ama o ülkenin vatandaşı olan bir iş adamının başka bir ülkedeki mal varlığına el konulmaması gerekiyor."

"Biz fiyat konusunda anlaştık. Zaten 1 milyar sterlin İngiltere'deki bir fon tarafından karşılanacaktı. Onun alt yapısı hazırlandı ve her şey hazırdı. Geri kalan rakam kulübün borcu ve sponsorlukla beraber devralıyor olacaktık. Geri kalan para Türkiye'de kalacaktı.

"Bu iş 1 hafta içerisinde bitmiş olacaktı. Abramovich'in mal varlığının dondurulmasıyla ilgili daha önce İngiliz hükümetinden bir açıklama vardı. Ayın 14'ünde görüşüleceği belirtiliyordu. Ne zaman ki Türk şirketi buraya girdi, resmi olarak bazı şeyler ortaya çıktı, ondan sonra dünyada tedirginlik başladı."

"Türk girişimci istemiyorlar"

Bayrak, "Kulübü Türkiye'nin satın almasını istemediklerini düşünüyorum. Şunu herkes bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Bu devletten çok ciddi iş insanları çıkıyor ve biz dünyanın her yerinde varız ve olacağız.

"Ben bir Türk olarak, dünyadaki rengim kırmızı beyazdır. Ben her zaman, gittiğim her ülkede o gücü hissettirerek Türk bayrağını o şekilde dalgalandırıyorum. Eğer Türkiyeli bir iş adamı olduğum için bu iş iptal edilmişse ben onunla şeref duyarım" dedi.

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