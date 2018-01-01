Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht: Şapkadan tavşan çıkmadığı takdirde Babel takımdan ayrılacak

Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ta Ryan Babel dönemi 30 Haziran itibarıyla kapanıyor.

Voetbal International' e konuşan Hollandalı yıldızın menajeri, siyah beyazlı ekiple herhangi bir anlaşma zemininde buluşamadıklarını açıkladı.

Haatrecht, "Şapkadan tavşan çıkmadığı takdirde, Babel 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Sonrasında ise geleceğimize dair kararı vereceğiz. Beşiktaş yönetimi ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

Birçok Türk kulübünün Babel'e talip olduğuna dair gelen bir soruyu da yanıtlayan Hollandalı menajer, "Bu konuda konuşmak için çok erken. Babel sadece Beşiktaş'a odaklanmış durumda. Burada başarılı olup Hollanda Milli Takımı forması giymek istiyor." dedi.

Ryan Babel bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maçta sahaya çıkarken, 6 gol ve 1 asistlik katkı ortaya koydu.