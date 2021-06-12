Ruud Gullit'ten gülümseten Arrigo Sacchi anısı

Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Milan'da geçirdiği başarılı günleri anlatırken, efsane teknik direktör Arrigo Sacchi ile ilişkisine de değindi.

Milan'ın efsane futbolcusu Ruud Gullit, kariyerindeki ilginç anekdotları katıldığı bir podcast yayınında paylaştı.

Milan'ın efsane teknik direktörü Arrigo Sacchi ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Hollandalı futbol adamı, İtalyan teknik direktörün takımıyla olan ilişkisine dair paylaştığı anısıyla futbolseverleri gülümsetti.

Gullit ne söyledi?

Sacchi'nin antrenmanların ardından oyuncuların kullandığı soyunma odasında zaman geçirmekten ve oyuncularıyla şakalaşmaktan hoşlandığını belirten Gullit, İtalyan teknik direktörün yaptığı şakaların futbolcular tarafından bazen hoş karşılanmadığını söyledi:

"Sacchi sürekli oyuncuların olduğu soyunma odasına girer ve futbolcuların penisleriyle ilgili, 'Şununki küçük, bununki bilmem ne' şeklinde şakalar yapardı. Bu durum bir gün artık çok canımı sıkmıştı ve ona hiç hoşlanmadığı bir cevap verdim"

Gullit'in Sacchi'ye anlattığı hikaye

Sacchi'nin yaptığı şakalardan bıktıklarını ve bu şakalardan biri sonrasında tecrübeli adama bir hikaye anlattığını belirten Gullit'in hikayesi, Sacchi'yi bir hayli kızdırmış:

Adamın birinin iki metre penisi varmış ve şikayetçiymiş. Cerrahi bir operasyonla 1.75'lik kısmını aldırmış. Ertesi gün adam mutlu bir şekilde uyandıktan sonra cerraha penisinin geri kalan kısmına ne olduğunu sormuş. Cerrah ise Milan'a teknik direktör olduğunu söylemiş"

Sacchi'nin bu diyaloğun ardından kendisine bir hayli kızdığını ve kendisini saygısızlıkla suçladığını belirten Gullit, efsane teknik adamın bu diyaloğun ardından bir süre duşlara girmediğini söyledi.

Sacchi iz bırakmıştı

Milan teknik direktörü olduğu dönemde bir Serie A şampiyonluğu yaşayan Sacchi, iki kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı elde etmişti.

Bir dönem İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan Sacchi, ülkesini 1994 Dünya Kupası'nda finale kadar çıkartmış ancak Roberto Baggio'nun penaltıyı kaçırması sonrası kupayı Brezilya'ya kaybetmişti.

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