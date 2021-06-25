Manchester City, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Jack Grealish için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Manchester City'e yakın kaynakların Goal'e verdiği bilgilere göre, son şampiyon City, Jack Grealish'i transfer etmek için bir hamle yapacak.

İki kulüp arasında şimdiye kadar herhangi bir temasın olmamasına rağmen City'nin Euro 2020'nin ardından İngiltere Milli Takımı'nda yer alan yıldız isim için harekete geçmesi bekleniyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Çek Cumhuriyeti karşısında Euro 2020'de ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Grealish'in büyük bir hayranı.

Grealish'in maliyeti ne kadar?

25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki en heyecan verici yeteneklerden biri ve transferi yaklaşık olarak 100 milyon sterline mâl olması bekleniyor.

Bu bonservis, Manchester United'ın 2016'da Paul Pogba için Juventus'a ödediği 89 milyon sterlin ve City'nin geçen yaz Benfica'dan Ruben Dias'ı transfer ederken ödediği 62 milyon sterlin'den daha fazla.

City, Grealish'in yanı sıra Tottenham'ın yıldızı Harry Kane için de benzer bir hamle düşünüyor. Guardiola gelecek sezon şampiyonluk ünvanını korumak isterken aynı zamanda takımı da yenilemek istiyor.

Aston Villa, Jack Grealish'i satar mı?

Aston Villa'nın sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens'in sahip oldukları servet göz önüne alındığında Jack Grealish'i satmaya ihtiyaçları olmadığı sonucu ortaya çıkıyor.

Emiliano Buendia'yı 35 milyon sterlin vererek Arsenal'den daha fazla para ödemeyi taahhüt ederek transfer ettiler. Altı yaşındayken Aston Villa altyapısına katılan Grealish, geçtiğimiz Eylül ayında kulübüyle beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı.