Florentino Perez "Sergio Ramos'a git demedik"

Sergio Ramos, "Real Madrid'den ayrılmayı asla istemedim" diyerek Madrid ekibine veda ederken Florentino Perez ise "onun kalmasını istedik" diyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kaptanlarının ayrılığının ardından yıldız futbolcuya bir sözleşme teklif ettiklerini ancak Sergio Ramos'un net bir karar vermediğini söylüyor.

16 yıldır Real Madrid forması giyen kaptan Sergio Ramos, geçtiğimiz günlerde İspanyol devine veda etti.

Düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşayan Ramos, veda konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Sergio Ramos, "Sözleşme konusunda ilk söylemek istediğim şey hiç ayrılmak istemediğim. Burada kalmak istedim." derken Florentino Perez ise "Ramos'a git demedik" diyor.

Florentino Perez ne söyledi?

El Transistor'a konuşan Perez şunları söyledi:

"Ramos'u oğlum gibi seviyorum, onu 2005'te buraya getirdim ve daha önce hiçbir oyuncuyla basın toplantısına katılmadım.

Ona hayranım, o bir efsane ve kalmasını istedik,

ona bir kontrat teklif ettik, son teslim tarihi vardı ama o bunu netleştirmedi.

Burası onun evi ve kesinlikle başka bir rolle geri dönecek."

Sergio Ramos ne söylemişti?

Real Madrid'den ayrılırken bir veda konuşması yapan Ramos ise şu sözleri söylemişti:

"Zamanı geldi. Hayatımdaki en zor şeylerden biri. Real Madrid’e veda etmeye asla hazır olamazsın. Bir gün buraya geri geleceğim, eminim.

Sözleşme konusunda ilk söylemek istediğim şey hiç ayrılmak istemediğim. Burada kalmak istedim.

Kulüp bana sözleşmemi uzatma imkanı sundu ama covid nedeniyle ikinci planda kaldı. Sonra kulüp maaş indirimli 1 yıllık teklif yaptı.

Sorunun ekonomik olmadığını söylemeliyim. Kendim ve ailem için iki yıl ve huzur istedim.

Son görüşmelerde bir yıllık teklifi kabul ettim ama artık mümkün olmadığı söylendi. Teklifin süresinin dolduğu söylendi. Böyle bir şey olduğunu duymamıştım.

Onlar ve bizim açımızdan şartlar birkaç kez değişti. Karar vermemiz gereken bir noktaya geldik ama bana teklifin son kullanma tarihi olduğunu söylemediler.

Bu anlaşılabilir bir durum ama teklifin süresinin dolduğunu söylemeleri beni şaşırttı."

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