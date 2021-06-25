"Almanya, Jadon Sancho'ya pasaport verebilir!"

​Almanya efsanesi, "Bundesliga'nın en iyi oyuncularından birinin" neden İngiltere için oynama şansı bulamadığını anlayamıyor.

Lothar Matthaus, Jadon Sancho'nun Euro 2020'de 6 dakika süre alması karşısında şaşkına dönerken, Almanya'nın İngiliz yıldızı milli takıma kazandırmaktan mutlu olacağını söyleyerek espri yaptı.

Sancho, İngiltere'nin Hırvatistan'a karşı oynadığı açılış maçında Gareth Southgate'in kadrosunda yer alamadı ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı kısıtlı bir süre almadan önce de İskoçya maçını yedek kulübesinden izledi.

Üç Aslan, D Grubu'nu birinci olarak bitirerek son 16 turuna kalmayı başardı ancak şimdiye kadar yalnızca iki gol şansı elde edebildi.

Lothar Matthaus ne söyledi?

Almanya efsanesi Lothar Matthaus ise Borussia Dortmund'un genç yıldızının kadroda neden kullanılmadığını anlayamıyor.

"Son iki yıldız Bundesliga'nın en iyi oyuncularından biri."

"İngiltere için yeterince iyi değilse, ona bir Alman pasaportu vermek isteriz! Almanya'da birçok kişi bundan mutlu olur."

Sancho'nun istatistikleri

Sancho, 2017'de Manchester City'den Dortmund'a katıldığından bu yana Avrupa'nın en iyi genç golcülerinden biri haline geldi ve Alman ekibi için toplamda 59 gol kaydetti.

21 yaşındaki oyuncu, uluslararası düzeyde 20 maçta görev alıp yalnızca 10 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 8 gol de üretti.

Matthaus'tan İngiltere'ye penaltı uyarısı

İngiltere ve Almanya yıllar boyunca birçok kez karşılaştılar.

Matthaus, 1990 Dünya Kupası finallerinde Üç Aslan'ı penaltılarla yenen Almanya kadrosunun bir parçasıydı ve Salı günü Wembley'de tarihin tekerrür edeceğini düşünüyor.

"İngiltere'nin kazanma şansı var ama penaltılarla değil. Penaltılara giderse Almanya kazanır, bu yüzden İngiltere bunu 120 dakika içinde başarmak zorunda.

Penaltılarda her zaman çok iyiyiz."

"İngiliz oyuncular üzerinde çok fazla baskı var çünkü her gün penaltılarla ilgili haberler okuyorlar."

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