Rooney’nin oğlundan Liverpool’a dört gol

Altyapıdaki performansıyla dikkat çeken Kai Rooney babasının ayak izlerini takip ediyor.

Manchester United efsanelerinden Wayne Rooney’nin oğlu Kai Rooney, Kırmızı Şeytanlar’ın U12 takımıyla çıktığı maçta Liverpool ağlarını tam dört kez havalandırdı.

Ancak Kai Rooney’nin bu performansı galibiyete yetmedi ve Liverpool sahadan 5-4 üstün ayrıldı. Genç yeteneğin maçtaki performansına dair bilgi, Wayne ve eşi Coleen Rooney tarafından yönetilen Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı.

11 yaşındaki Kai Rooney, Manchester United altyapısına geçtiğimiz yıl Aralık ayında katılmıştı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Wayne Rooney, oğlunun United forması giymesini “gurur verici” olarak nitelemişti.

Kai Rooney, Mayıs ayında da Stoke karşısında yaptığı hat-trick’le gündeme gelmişti. Manchester United o maçı 6-3 kazanırken, Kai Rooney diğer üç golün de asistini yapmıştı.

Ronaldo-Rooney ikilisi yeniden

Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Junior da kısa süre önce Manchester United akademisine katıldı. Babasının eski takımına dönmesiyle, daha önce Juventus altyapısında oynayan küçük Ronaldo da İngiltere’nin yolunu tuttu.

Babalarının izinden gitmeye devam ederlerse, yıllar sonra Manchester United formasıyla Ronaldo-Rooney birlikteliğini yeniden izleyebiliriz.

Ronaldo’nun hedefi Cristiano Jr’ı çalıştırmak

Beckham’ın oğlu profesyonel olmuştu

Diğer United efsanelerinin çocukları da yeşil sahadaki performanslarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. David Beckham'ın oğlu Romeo, babasının sahibi olduğu Inter Miami’nin rezerv takımı Fort Lauderdale ile ilk maçına iki hafta önce çıkmıştı.

David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Inter Miami’nin teknik direktörlüğünü yapan Phil Neville’ın oğlu Harvey de Romeo’yla aynı takımda yer alıyor.

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